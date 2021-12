Masayuki Uemura was de stille kracht achter game-imperium Nintendo

Masayuki Uemura in de weer met de Nintendo Famicom. De Japanse gameslegende overleed op 6 december. Beeld Nintendo

Masayuki Uemura, de Japanse games-legende die onlangs op 78-jarige leeftijd overleed, trad precies 50 jaar geleden in dienst bij Nintendo. Dat deed de ingenieur niet omdat hij iets op had met spelkaarten en bordspelen waar het bedrijf toen bekend om stond. Zijn toenmalige werkgever, het elektronicabedrijf Sharp, wilde Uemura naar de Verenigde Staten uitzenden. Dat zou zónder zijn vrouw zijn. Dan ging hij liever aan de slag bij een onbekende onderneming in Kyoto.

Die beslissing bleek achteraf een cruciale wending in het leven van Uemura. Maar misschien was de carrièreswitch nog wel ingrijpender voor het bedrijf waar hij tot aan zijn pensionering zou blijven werken. Uemura werd de drijvende kracht achter de spelcomputers waarmee Nintendo tot een internationaal merk zou uitgroeien.

Het balletje begon te rollen tien jaar nadat Uemura op de loonlijst was komen te staan. Hij kreeg een telefoontje van de toenmalige directeur van Nintendo, Hiroshi Yamauchi. Of Uemura een spelcomputer kon ontwerpen waarop consumenten thuis de games konden spelen waarvoor ze nu nog naar een speelhal moesten.

Super Mario

Het ging de Nintendo-baas onder meer om het razendpopulaire Donkey Kong, de game waarin een dappere, besnorde timmerman een bouwsteiger beklimt om zijn vriendin te redden uit de klauwen van een kwaadsappige gorilla. Die timmerman zou later transformeren tot ’s werelds beroemdste loodgieter: Super Mario.

Uemura werd op 20 juni 1943 in Tokio geboren, als de zoon van een kimono-verkoper. Zijn vader besloot in die oorlogsjaren naar Kyoto te verhuizen, uit vrees voor de Amerikaanse luchtaanvallen op de Japanse hoofdstad. Later zou senior er een platenzaak openen.

Als kind sleutelde Uemura al zijn eigen radio in elkaar en bouwde hij een pachinko, een speelautomaat die het midden houdt tussen een flipperkast en fruitautomaat. Nadat hij de middelbare school had afgerond, ging Uemura elektronica studeren aan de Chiba Institute of Technology. Hij wilde televisietoestellen gaan ontwerpen.

Uemura raakte in contact met Nintendo toen hij als verkoper bij Sharp fotosensoren aan het bedrijf leverde. Die werden gebruikt in spellen met een lichtpistool. Op aanbeveling van een andere latere gamepionier bij Nintendo, Gunpei Yokoi, maakte Uemura in 1971 de overstap. Het eerste product waaraan hij een bijdrage leverde, was het Laser Clay Shooting System, een spel voor de automatenhal waarbij spelers op beelden van duiven schieten en waarbij de fotosensoren de voltreffers registreren.

Eén ingebakken game

De thuismarkt voor games stond begin jaren tachtig nog in de kinderschoenen. In 1977 boekte Nintendo een bescheiden succes met de Color TV-game, een spelcomputer die aanvankelijk maar één ingebakken game bevatte en later hooguit een dozijn titels. Aan Uemura de taak om een machine te ontwikkelen, waarvoor Nintendo games kon verkopen die stonden op een losse cartridge, een buitenmaatse cassetteband.

Dat werd de Family Computer, die in juli van 1985 op de thuismarkt werd geïntroduceerd. Omdat het apparaat geen volwaardige personal computer was – je kon er alleen games op spelen – ‘moeten we het misschien een familie-computer noemen’, had Uemura’s vrouw voorgesteld. In de volksmond werd het doosje met twee afstandsbedieningen ‘Famicom’ gedoopt. Nintendo vermeed het gebruik van die aanduiding omdat Sharp die naam al had geregistreerd voor zijn Family Convection Oven, een magnetron.

Uemura had weinig vertrouwen in de levensvatbaarheid van de Famicom, die na de introductie in het Westen overal bekend zou worden als het Nintendo Entertainment System (NES), verklapte de ingenieur in een interview in 2013. ‘Ik voelde me als een verslagen generaal die door zijn leiding op een onmogelijke missie werd gestuurd. Ik heb mijn aantekeningen uit die tijd nog. We hadden toen geen enkel vooruitzicht, dus alles wat ik noteerde was pessimistisch geklaag.’ Uemura had verwacht dat de onderneming verlies zou lijden op een apparaat dat hij met anderhalve man en een paardenkop in elkaar moest flansen.

Doorbraak

De NES betekende echter de doorbraak van Nintendo op de gamesmarkt, waarop het Japanse bedrijf nu een jaaromzet boekt van bijna 1,8 biljoen yen (15,4 miljard euro), zeg maar bijna evenveel als Philips. Het succes zou de gamesmarkt voor altijd veranderen: de speelhal liep leeg, het werd thuis drukker voor de tv. De NES maakte de weg vrij voor de games zoals we die nu kennen.

De NES en zeven jaar later de opvolger van die spelcomputer, het Super Nintendo Entertainment System (SNES), verzekerden Uemura van een plekje in de geschiedenisboekjes. Hij produceerde ook een aantal games voor Nintendo. In 2004 ging hij met pensioen. Hij werd professor aan de Ritsumeikan University, waar hij onderzoek deed en lesgaf in computerspellen.

Masaykui Uemura is altijd bescheiden gebleven over zijn bijdrage aan de gamesrevolutie in de jaren tachtig. In een zeldzaam optreden vorig jaar in Sheffield, in het National Video Game Museum daar, keek hij met ironie terug op die pioniersdagen die vele gamesgrootheden voortbracht. ‘Zij die toen ze jong waren en geen games kenden, hebben de meest indrukwekkende computerspellen gemaakt.’