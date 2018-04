Markt voor intercitybussen komt in Nederland maar niet van de grond - ook Flixbus verlegt koers

Naar Parijs zal vanaf juni, net als naar Brussel, ieder uur een bus rijden. Ook op de wegen naar onder andere Praag (was 0 tot 3 ritten per dag, wordt 2 tot 4) en Hamburg (was 5 tot 8 ritten per dag, wordt 8 tot 11) gaat de frequentie omhoog. Een bestemming als het Deense Aarhus is nieuw. Het doel: dit jaar 3,5 miljoen passagiers vervoeren, tegenover de 2 miljoen in 2017.



De internationale aspiraties kenmerken de koerswijziging van de Duitse busmaatschappij in Nederland. Eind 2015 wilde Flixbus zich nog bewijzen als aanbieder van nationale intercitybussen. Dat kunstje had het busbedrijf reeds uitgehaald in Duitsland, waar het de voormalige monopolist Deutsche Bahn van de weg had gedrukt. Op trajecten zonder directe treinverbinding moest NS de borst natmaken, was de boodschap.