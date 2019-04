Markt voor drones groeit vooral door de vraag naar anti-drones

Die boodschap verkondigde marktonderzoeker Drone Industry Insights woensdag op een vakbeurs in de RAI in Amsterdam.

De vraag naar counter-drones is vooral een uitvloeisel van een reeks incidenten rond luchthavens, zoals recent in het Verenigd Koninkrijk, aldus onderzoeker Kay Wackwitz. Daar schopten drones in december en januari op Gatwick en Heathrow meer dan duizend vluchten in de war.

Hoe kan de tweede luchthaven van het Verenigd Koninkrijk meer dan een etmaal worden stilgelegd door een drone? Die vraag klonk in december nadat drones drie dagen achtereen het vliegverkeer op Gatwick in het honderd stuurde. ‘In Irak gaan er bommen af nabij vliegvelden maar landen vliegtuigen gewoon,’ 'mopperde een Irakese passagier, ‘in dit land kan een drone een luchthaven sluiten.’

Toch hoeft de branche zich volgens Wackwitz geen grote zorgen te maken. De markt zal elk jaar met zo’n 20 procent groeien, van 14,1 miljard dollar (12,5 miljard euro) dit jaar tot 43,1 miljard dollar in 2024. Het grootste deel van dat bedrag zal in China belanden, waar de belangrijkste dronefabrikanten zijn gevestigd.

Ander goed nieuws is dat de hype rond drones over zijn hoogtepunt is. De markt is ‘volwassen’ geworden: de start-ups die hun geld hebben opgebrand of ideeën najaagden die niet levensvatbaar bleken, hebben het veld geruimd. Dus nu stappen de serieuze investeerders aan boord van de overblijvers, zei Wackwitz.

Vliegende koerier

Volgens de dronevorser zit er geen brood in drones die pakketjes bezorgen in steden. De vliegende koeriertjes kunnen niet opboksen tegen de vele postbodes en pakketbezorgers die elke dag al de deur platlopen. Ook agrarische toepassingen blijken minder succesvol: drones leveren veel data op, maar boeren hebben niet de kennis en het gereedschap om daar iets mee te doen.

Die overvloed aan data speelt de dronemakers en bedenkers van toepassingen ook elders parten. ‘Je kunt nu een bouwplaats in 20 minuten in kaart brengen,’ zegt Wackwitz, ‘maar zo'n inspectievlucht levert zoveel gegevens op dat je dagen bezig bent om die te analyseren. Dat was vroeger andersom: je deed dagen over de inventarisatie, maar dan had je je rapport al bijna klaar.’

De dronetaxi ziet de onderzoeker ook niet snel opstijgen. ‘Net als een gewoon vliegtuig moet een drone worden gecertificeerd, een bewijs van luchtwaardigheid krijgen. Dat wordt een zaak van een lange adem.’ Daarnaast is het de vraag of het publiek de geluidshinder zal pikken, of de inbreuk op hun privacy, met drones die boven hun huis of tuin vliegen.

Drones worden voornamelijk ingezet voor vies, saai en gevaarlijk werk - zoals bijvoorbeeld de inspectie van boorplatforms. Maar Drone Industry Insights ziet ook relatief nieuwe toepassingen een vlucht nemen. Zo heeft de telecomreus AT&T een drone ontwikkeld die het mobiele telefoonverkeer voor een groot gebied kan afwikkelen, als de zendmasten en kabels op de grond bij een natuurramp zijn verwoest.

Drones worden ook steeds vaker ingezet om een lichtshow op te voeren. Wackwitz: ‘Dat is een stuk duurzamer dan traditioneel vuurwerk.’