Markt en overheid wisselen inzake natuur (even?) van rol

Het vrolijkste nieuws van deze week is dat de leider van de christendemocraten in het Europees Parlement, Manfred Weber, het lid op de neus heeft gekregen. Weber had deze week de nieuwe natuurbeschermingswet van de Europese Commissie willen tegenhouden (‘een door en door slecht voorstel’), maar verloor hierover donderdag de stemming in de betrokken commissie van het Europees Parlement.

De nederlaag van Weber is om meerdere redenen interessant. Hij stemt vooral vrolijk omdat diens bezwaren tegen de natuurbeschermingswet feitenvrij, populistisch en berekenend zijn. Het interview dat correspondent Marc Peeperkorn met hem hield, eerder deze week, was even onthullend als tenenkrommend. Dat zo’n politieke leugenaar een slag verliest, is reden tot vreugde.

Nog interessanter dan de nederlaag zelf, is de rolomkering die er deze week plaatsvond. De politiek (in de persoon van Weber althans) keerde zich tegen bescherming van natuur en duurzaamheid, terwijl het grote bedrijfsleven (zoals vertegenwoordigd door Business for Nature) juist liet weten achter de ambities en voorstellen van de Europese Commissie te staan.

Wat bezielt die ondernemingen? Het gaat, voor de goede orde, niet om de bakker op de hoek. De baas van Unilever tekent mee, Rockwool, Nestlé, Ikea. Deze ondernemingen vragen van de Europese politiek ‘regelgeving die natuur beschermt en herstelt’, en ‘regelgeving die het duurzame gebruik van natuurlijke grondstoffen regelt’.

Maar waarom dan? Ten eerste, heel praktisch, omdat heldere regelgeving op Europees niveau een gelijk speelveld creëert, en één markt. Innovatie loont dan eerder. Ondernemingen, in elk geval de ondernemingen die wel brood zien in innovaties die de natuur beschermen en herstellen, hebben zelf belang bij heldere regelgeving die in heel Europa geldt.

Maar dat welbegrepen eigenbelang op korte termijn is niet de enige reden waarom men zich in menig bestuurskamer bemoeit met de bloemetjes en de bijtjes. Met een wat bredere blik, zeggen de ondernemingen, zijn wij als bedrijven ook gewoon afhankelijk van de natuur. Zonder natuur geen ondernemingen. En: natuurbescherming maakt integraal deel uit van het beleid tegen klimaatverandering. ‘De wetenschap is hierover helder: negeer het een en het ander zal mislukken.’

Ten slotte, zeggen de ondernemingen, moeten we als samenlevingen ook een kosten-batenanalyse maken. En die valt ruim uit tégen nietsdoen, ruim uit vóór actie ondernemen om natuur en klimaat te beschermen.

De bedrijven, wereldwijd zijn er 1.400 bedrijven aangesloten bij Business for Nature, gebruiken dus de argumentatie die hoort bij collectieve actie, bij het publieke belang – zonder hierbij de belangen van het bedrijfsleven uit het oog te verliezen uiteraard. In het licht van het feitenvrije gebral van Manfred Weber van de EVP vond ik het extra interessant om te lezen dat de ondernemingen zich expliciet beroepen op de wetenschap.

Dat bedrijven zich (soms, en in bepaalde coalities, niet overdrijven hè) opwerpen als hoeders van het publieke belang moet uiteraard worden toegejuicht. Gebeurt het vaker dan voorheen? We hadden laatst ook al de grote technologie-ondernemingen die tegen overheden zeiden: schiet eens op met het reguleren van artificiële intelligentie.

En even duidelijk mag het zijn dat het veroordeeld moet worden dat keurige christendemocraten zich ontwikkelen tot populistische volksmenners.