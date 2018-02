Mannelijke Uberchauffeurs rijden sneller dan hun vrouwelijke collega's en verdienen daarom meer

Dat een beter begrip van Ubers algoritme lucratief kan zijn, bleek vorig jaar. Uit een ander onderzoek bleek dat Uberchauffeurs soms samenspannen om de prijzen kunstmatig omhoog te drijven. Ze spreken af om met zijn allen uit te loggen, zodat er een tekort aan taxi's ontstaat. Het extra verdiende geld wordt onderling verdeeld.



Minder lucratieve uren

Uit het onderzoek van Stanford en Chicago blijken vrouwen vaker te werken in de minder lucratieve uren. De Uber-app verhoogt de prijs van een rit als er een kleiner aanbod van taxi's is. Mannen rijden vaker in de uren dat er meer vraag is naar taxi's. Ze blijken ook vaker te kiezen voor ritten in buurten waar de wachttijden gemiddeld langer zijn, maar de bestemmingen minder ver weg. Ook dat resulteert weer in iets meer inkomsten: voor het langer wachten op een klant krijgen ze een vergoeding en wie meer ritten heeft, vangt vaker het hogere starttarief dat Uber rekent bij het begin van een rit (naarmate die langer duurt, daalt de prijs per kilometer en minuut).