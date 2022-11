Maken lobbyisten Nederland onbestuurbaar?

Wouter Koolmees mocht dinsdag voor de eerste keer sinds zijn afscheid als minister van Sociale Zaken zijn opwachting maken in de Tweede Kamer.

Niet om de Wet toezicht pensioenen te verdedigen, waarmee hij na 20 jaar overleg en 10 jaar onderhandelen eindelijk een knoop kon doorhakken, maar om te voorkomen dat een Chinees of Duits spoorbedrijf in 2025 de NS buitenspel zet. Want Koolmees is sinds één dag NS-president, mogelijk met als enige taak het hele bedrijf te ontmantelen.

De NS kan wegens personeelstekort de treinen niet meer laten rijden, ook niet als de kersverse NS-president samen met het hoofd boekhouding op de trein stapt en de kaartjes zou controleren. Er zijn critici die denken dat buitenlandse maatschappijen gemakkelijker een blik met geschikte machinisten en conducteurs kunnen opentrekken. Die critici hopen dat iemand anders de licentie krijgt.

Koolmees’ erfenis in Den Haag dreigt gelijktijdig te worden afgebroken. Want die deugt ook niet meer, hoewel werkgevers, werknemers en een Kamerbrede meerderheid na veel gekrakeel met de pensioenverandering instemden.

Maar toen waren er nog goede argumenten voor: gepensioneerden klaagden over het uitblijven van indexatie, jongeren zouden vanwege de vergrijzing de hond in de pot vinden en flexwerkers zouden het na hun 67ste, 68ste en 70ste met een AOW’tje moeten doen waarmee niet eens de gasrekening kan worden betaald.

In de nieuwe wet krijgt iedereen zijn eigen pensioenpotje. De uitkering is niet meer afhankelijk van de gehekelde rekenrente maar van de beleggingsresultaten. Maar omdat de beleggingsresultaten nu negatief zijn geworden en de rente is gestegen, is die optie niet meer zo aantrekkelijk. Nu wordt van de zijkant geroepen dat de Wet toezicht pensioenen te ingewikkeld is.

Inmiddels heeft een aantal economen en politici – overeenkomst: ze genieten allemaal een riant pensioen – een brandbrief geschreven, waarbij ze op uitstel aandringen van de nieuwe wet. Reden is dat de pensioenuitkomsten van het nieuwe systeem zo onzeker zijn. Onder de brief staan veertig namen, onder meer van de oud-ministers Elco Brinkman, Cees Veerman en Eduard Bomhoff en Herman Wijffels, voormalig Rabobankier en voorzitter van de SER. Ook bekende economen en voormalige directeuren van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau doen mee. Kortom, een lobbycircuit om u tegen te zeggen en heel nerveus van te worden.

Minister Carola Schouten moet woensdag het politieke levenswerk van Koolmees in de Tweede Kamer verdedigen. In principe geniet ze de steun van zowel coalitiepartijen als oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. Maar inmiddels slaan de twijfels toe, ook omdat de tegenstanders allerlei juridische haken en ogen zien – mogen individuele spaarpotjes wel aan anderen worden overgedragen? – en met een gang naar de rechter dreigen. De populisten pakken het op, om het kabinet een nieuwe draai om de oren te geven.

Hopelijk slagen ze niet. Als zelfs besluiten, waarover na twintig jaar vooroverleg consensus is bereikt, niet meer kunnen worden doorgezet, is Nederland een onbestuurbaar land geworden. Maar misschien is dit ook het lot van een land dat zijn treinen niet eens op tijd kan laten rijden.