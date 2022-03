Mag Zelenski nog herinnerd worden aan de Pandora Papers?

Mensen willen de echte wereld graag zien als die in een Hollywoodfilm. Een strijd tussen een onkreukbare superheld en een booswicht die in alle opzichten slecht en gemeen is. Hierop zijn de westerns gebaseerd en bijna alle grote kaskrakers zoals Die Hard, James Bond, Indiana Jones, Batman, de Terminator en Rambo. Goed versus slecht. God versus de duivel.

En zo is het ook met de oorlog in Oekraïne. Daar is de rolverdeling duidelijk – tenminste veel duidelijker dan die bij de oorlogen in Irak en Syrië. De 21ste-eeuwse duivel is de Russische president Poetin. Hij is de grote agressor. En de nieuwe superheld is de Oekraïense president Zelenski – de underdog die met gevaar voor eigen leven het land verdedigt.

Van helden worden de zonden vergeten en vergeven. Winston Churchill leidde de Britse natie en het vrije Westen tijdens de donkerste uren van de Tweede Wereldoorlog toen Hitler aan de winnende hand was. Maar hij was in 1915 ook verantwoordelijk voor de Slag om Gallipoli, een van de grootste echecs uit de Eerste Wereldoorlog, en voor de zinloze tapijtbombardementen op de barokstad Dresden, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 25 duizend burgers het leven kostten. Dat hij de vredesapostel en Indiase held Gandhi een ‘halfnaakte fakir’ noemde, is hem ook zelden meer nagedragen. ‘De geschiedenis zal goed over mij oordelen, want ik schrijf die zelf op’, zo zei hij ooit.

Vijf maanden geleden was Zelenski ook nog een grote schavuit. De president van Oekraïne had volgens de onthullingen, gebaseerd op de zogenoemde Pandora Papers, een heel netwerk van offshorebedrijven in Cyprus, Belize en de Britse Maagdeneilanden. Vlak voordat hij tot tot president werd verkozen – juist met de belofte de corruptie in het land te bestrijden – had hij die belangen overgedragen aan vrienden, onder wie zijn naaste medewerker Serhiy Shefir die dividend uitkeerde aan zijn echtgenote. Deze offshorebedrijven bezaten onder meer peperduur vastgoed in het centrum van Londen, waarvan een appartement in Baker Street, vlak naast het museum van de fictieve held Sherlock Holmes. Een van Zelenski’s financiers was de Oekraïense oligarch Ihor Kolomoisky die zijn vermogen voor een groot deel te danken zou hebben gehad aan witwastransacties en belastingontwijkingconstructies.

Nu is hij gebombardeerd tot de grootste staatsman van de 21ste eeuw. Voor hem moet de nominatietermijn van de Nobelprijs voor de Vrede worden verlengd. Hij gaat in Nederland het parlement toespreken, een eer die sinds Churchill bijna geen buitenlandse leider meer is gegund. Zelfs koningshuizen zetten hun paleizen open voor zijn volgelingen, hetgeen geen Syriër of Irakees ooit is gebeurd.

In geen van de kranten wordt nog van zijn rol in de Pandora Papers gerept. Misschien zal over vijfhonderd jaar een Oekraïense Daan Schuurmans durven opmerken dat hij minder volmaakt was dan in 2022 werd voorgesteld. Maar voorlopig is er in deze strijd geen plek voor nuance. Het is de ideale Hollywoodfilm, zij het een met echt bloed.