Mag Oekraïne nu ook bij de eurozone?

‘Vertrek uit de eurozone mag geen taboe zijn’, stond een week geleden in EW magazine. Hans Hoogervorst, VVD-prominent, ex-minister, voormalig baas van waakhond Autoriteit Financiële Markten en oud-voorzitter van de International Accounting Standard Board, kortom een man met niet zeven maar acht vinkjes, had persoonlijk een omslagartikel mogen schrijven, waarin hij Nederland opriep deze troefkaart uit te spelen.

De reden voor de oproep was dat de Europese Centrale Bank niet in staat is de rente te verhogen noch het opkoopprogramma van staatsobligaties van de eurozonelanden te stoppen, omdat de zuidelijke lidstaten met hun torenhoge schulden bankroet zouden gaan. Daarom worden noodgedwongen de schulden eindeloos op elkaar gestapeld. ‘Een steen in de vijver’, noemde hij zijn suggestie in Buitenhof.

Nu is een vertrek uit de eurozone nooit een taboe in Nederland geweest. Eenderde deel van de Tweede Kamer (PVV, FvD, Ja21, SP) roeptoetert dat al jaren. Hoogervorst kan zo overstappen naar een partij die dat niet alleen ter discussie stelt, maar ook van de daken schreeuwt. Maar hij wil dat regeringspartij VVD er ook mee komt. Rutte – ‘hij luistert serieus naar mij’, merkte Hoogervorst op – moet een soort Boris Johnson worden die een Nexit realiseert.

Alleen was de timing van zijn oproep uiterst ongelukkig, net voor de Russische inval in Oekraïne. Sinds dat moment is het niet alleen een taboe, maar volkomen ondenkbaar. Als Nederland uittreedt zullen ook andere noordelijke lidstaten het zinkende schip verlaten en wordt de muntunie opgeblazen.

De andere optie waarmee aan het opkoopprogramma een einde kan worden gemaakt is van de muntunie een politieke unie te maken, zoals altijd de bedoeling is geweest. De eurozone en de EU moeten dan een soort Verenigde Staten van Europa worden. Maar dat noemt Hoogervorst niet. Het is een gruwel in de ogen van de Britten (maar die doen al niet meer mee) en van allerlei populistische partijen (maar die zijn met de inval monddood gemaakt).

Toch komt het door de eensgezindheid over Oekraïne wel dichterbij. Eigenlijk wordt er stilletjes al heel lang aan gewerkt. In het kader van de pandemie had de EU al zelf obligaties mogen plaatsen. En de financiering van de energietransitie zal ook op Europese schaal plaatsvinden. De angst voor de Russische beer kan de politieke en financiële integratie in een stroomversnelling brengen. Ineens worden de wapenleveranties aan Oekraïne betaald uit een Europees fonds. Wat een week geleden nog onmogelijk leek – het EU-lidmaatschap van Oekraïne – is nu bespreekbaar. Ursula von der Leyen, de ongekozen voorzitter van de Europese Commissie, ontpopt zich meer nog dan Macron, Scholz, Johnson en zelfs Biden als de westerse leider in de steunoperatie aan Oekraïne en de opvang van de vluchtelingenstroom.

De kans op een federatief Europa met één budgettair beleid ligt voor het grijpen. De soevereine staten kunnen gewoon blijven bestaan als Bundesländer, départements, provincies of hoe het in EU-landen heet. Op dit moment is de vraag niet of Nederland de euro moet opgeven, maar of Oekraïne die in navolging van de Baltische staten moet krijgen.