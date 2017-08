Mag ik een deel van mijn woning verhuren?

Stel, het gaat fout. De huurder betaalt 500 euro per maand, inclusief vaste lasten. Is daar nog wat aan te doen? Hij kan zich voor 1 november uitschrijven uit de woning en heeft dan 5.000 euro betaald. Of hij blijft het hele jaar en de huur wordt verlaagd, zodat het totaal ook onder het bedrag van 5.164 euro blijft.



Wie in de stad woont, kan op deze manier makkelijk zijn inkomen aanvullen door bijvoorbeeld een student in huis te nemen. De huurder valt onder de huurbescherming, dat is altijd opletten. Bij een inwonende huurder is het echter makkelijker om iemand weg te krijgen. Dit is hospitahuur en dan geldt een proefperiode van negen maanden. De hospita kan binnen die negen maanden zonder reden opzeggen, met een opzegtermijn van drie maanden. Als het niet klikt, is de huurder dus binnen het jaar vertrokken.



