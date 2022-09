Mag het hokje ‘bezwaar, ja’ op de aangifte erbij komen?

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.’ Het behoort zonder meer tot de tien meest bekende reclameslogans van Nederland. Copywriter en tekstschrijver Martijn Horvath bedacht die voor de fiscus in in een tijd dat de belastingdienst de parel van de Nederlandse bureaucratie was.

De slogan werd in 1993 gebruikt in Postbus 51-spotjes op radio en televisie met Olga Zuiderhoek (‘Ja, met mij...’) en Han Oldigs. Het was vlak na de vereenvoudigingsoperatie Oort - genoemd naar bankier Coen Oort - waarbij in ruil voor een algehele tariefsverlaging allerlei ingewikkelde regels en regeltjes voor het invullen van de aangifte waren geschrapt. Een bekende was de aftrekpost voor werkkamers inclusief een deel van het gas, licht en gemeentelijke belastingen. Inspecteurs moesten toen besluiten of die ruimte niet uitsluitend werd gebruikt om te tafeltennissen of televisie te kijken. En dan waren er ook de aftrekposten voor vakliteratuur - vaak de gewone krant of bladen die niet eens uit de wikkel werden gehaald.

Belastingplichtigen hoefden niet langer creatief te boekhouden. De bedoeling was dat mensen in loondienst helemaal geen aangiftebiljet hoefden in te vullen. Omdat de politiek meteen aan de Oort-operatie begon te morrelen, moest Nederland al snel massaal opnieuw een biljet invullen. Maar daar kon de belastingdienst niet zoveel aan doen. Die probeerde met de slogan vooral de toegankelijkheid (onder meer via de belastingtelefoon) te benadrukken. De slogan bleef, zelfs toen de politiek er vanaf wilde en de rechter werd ingeschakeld. En nadat de toen nog rode staatssecretaris Willem Vermeend box 3 introduceerde werd het vrij vertaald in ‘Leuker kunnen we ‘t niet maken, wel eerlijker.’ Loesje maakte een poster met het opschrift: ‘Studeren / leuker kunnen we het niet maken, wel duurder’.

In 2019 stierf de slogan een stille dood. Sindsdien is iedereen de weg kwijt in het fiscale doolhof: de politiek, de burgers, de bedrijven, de belastingdienst zelf en ook de allerhoogste rechter die vindt dat 60 duizend bezwaarmakers wel recht hebben op teruggave van de box 3-aanslag op niet verkregen inkomsten maar 2,4 miljoen andere belastingplichtigen niet. Voor de allereerste groep in de regeling in strijd met het Europees recht, voor de tweede niet. De mensen die geen bezwaar maakten omdat ze de overbelaste fiscus niet met nog meer administratieve rompslomp wilden opzadelen, krijgen straf. En staatssecretaris Marnix van Rij past daar geen mouw aan, omdat het te duur en te ingewikkeld is. De wet gelijke behandeling is ondergeschikt aan het Europese recht.

Als er nog rechtvaardigheid bestaat zou het kabinet onder de noemer ‘Leuker kunnen we het niet maken‘ een noodwet door de Tweede Kamer moeten jagen, waarbij de 60 duizend bezwaarmakers onmiddellijk hun Nederlandse nationaliteit wordt ontnomen en in Ter Apel worden ondergebracht. En voor de toekomst moet er op het voorblad van het aangiftebiljet naast naam, adres, bsn-nummer en samenwoongegevens nog een vraag bij komen: ‘Maakt u bezwaar tegen de belastingplicht in zijn algemeenheid en de aan u opgelegde heffing in het bijzonder?‘ Het hokje ‘ja‘ is daarbij op voorhand aangekruist.