Mag de wereld Elon Musk een beetje dankbaar zijn?

Hoe hoger iemand op een voetstuk wordt gezet, hoe harder hij naar beneden klettert. Dat geldt voor politici, artiesten, topsporters en omroepsterren. En helemaal voor entrepreneurs.

Elon Musk is het voorbeeld van iemand wiens succes mythische proporties had aangenomen. Nu is hij de grote schlemiel. Sinds hij voor 44 miljard dollar het socialemediakanaal Twitter heeft overgenomen, stort zijn hele imperium in als de toren van Babel.

Niemand wist wat hem bij deze overname bezielde. Twitter is geen goudmijn en zal het nooit worden. Het wordt gebruikt door ruim 200 miljoen wereldburgers die tot de beter gesitueerden behoren en vinden dat zij iets belangrijks te melden hebben. In 2021 leed het een verlies van 221 miljoen dollar. Dat verlies zal dit jaar mogelijk vertienvoudigen doordat gebruikers en adverteerders een uitgang zoeken. Zelf sprak Musk over ‘het veiligstellen van de vrijheid van meningsuiting’. Maar dat ging al mis toen hij enerzijds Donald Trump en rapper Ye opnieuw een podium gaf, en anderen eraf schopte omdat ze niet deden wat hij wilde.

Musk is een mafkees, zo geeft hij zelf als eerste toe. ‘Ik doe en zeg soms rare dingen, maar dat kan niet anders als je elektrische auto’s opnieuw hebt uitgevonden en mensen naar Mars toe wilt sturen.’ Musk managet door provocatie. Hij heeft publiekelijk erkend dat hij asperger heeft, waardoor hij soms moeilijk kan communiceren. Zijn speculatieve activiteiten met zijn eigen aandeel Tesla en diverse cryptovaluta wekken de schijn van manipulatie. De overname van Twitter wordt nu gezien als de nagel aan zijn doodskist. In de val sleept hij zijn andere bedrijven, zoals Tesla en SpaceX, mee.



Misschien verschrompelt zijn bedrijvenimperium weer net zo snel als het is opgebouwd. Er zat ook veel gebakken lucht in. De beurswaarde van Tesla was op een gegeven moment groter dan die van alle autofabrikanten in de wereld samen, hoewel het nooit een groter marktaandeel dan 2 procent had. Maar iedere autofabrikant schrok zich door de opkomst van Tesla een hoedje en ging zelf ook vol inzetten op elektrisch rijden. Zonder Tesla zou het mogelijk jaren langer hebben geduurd voordat de automobielindustrie wakker was geschud. Fabrieken weten door Musk dat elektrisch rijden de toekomst is.

Inmiddels is de koers van het aandeel Tesla met 75 procent gezakt. Niet zonder reden. Er zijn nu zo veel elektrische automodellen bij gekomen dat Tesla’s marktaandeel in het segment is ingestort: van 40 procent in 2019 naar nog maar 4 procent. ‘Tesla staat dit jaar bij de elektrische auto’s niet eens meer in de toptien van meest verkochte auto’s’, rekende het FD uit.

Dat Musk van een huizenhoog voetstuk is gevallen, is een goede zaak. Maar dat hij door degenen die hem daarop hebben gezet nu wordt neergesabeld, is hypocriet. Hopelijk is een vangnet gespannen. Af en toe heeft de wereld een mafkees nodig.