Mag de e-bike nieuwe melkkoe van Kaag zijn?

In 1924, bijna 100 jaar geleden, voerde minister Colijn van Financiën ‘wegens de treurige staat van de schatkist’ het fietsplaatje in. Nederlanders moesten voor elke fiets die ze hadden voor drie gulden een metalen plaatje kopen, dat zichtbaar op hun rijwiel moest worden aangebracht. Niet iedereen was het ermee eens. Sommige Nederlanders gingen uit protest steppend op een fiets zonder plaatje naar hun werk. Maar Colijn was onverstoorbaar.

Misschien zou minister Kaag een keer aan deze onverstoorbaarheid een voorbeeld kunnen nemen. De staat van de schatkist is zoals altijd ook nu treurig. En de elektrificatie van het vervoer heeft de fiets- en voetpaden tot een slagveld gemaakt waar het recht van de sterkste geldt. Het is na e-bikes en e-steps wachten op e-shoes waarmee wandelaars zich met 15 kilometer per uur kunnen verplaatsen over de trottoirs.

Toen de eerste e-bike van Sparta op de markt kwam, werd gedacht dat die vooral nuttig zou zijn voor 65-plussers die zelfs bij een forse tegenwind met eigen vervoer naar de winkel, huisarts of sjoelvereniging konden gaan. Dat zou de mobiliteit van deze groep verbeteren, nu streekbussen verdwenen en steden steeds auto-onvriendelijker werden. Maar inmiddels heeft jan en alleman er één als speeltje of statusobject.

Dat leidt tot overlast en steeds meer irritatie, waarop zelfs de BBB geen antwoord heeft. Sinds de elektrificatie van de fiets is het aantal ongelukken op het fietspad geëxplodeerd. Op een bosrijk maar onoverzichtelijk fietspad tussen Heiloo en Alkmaar hielden vorige week drie rijkeluiszoontjes van amper 14 jaar een fatbikerace alsof ze motorcoureurs waren op het circuit van Assen tijdens de jaarlijkse TT. Eerst werd een jogger de berm ingedrukt. Twee oudere fietsers kregen een serieuze tik, toen ze door een van de fatbikers werden gesneden. Verderop reed iemand op een elektrische babboe-bakfiets met labradoodle een argeloze wandelaar voor haar sokken. Omdat elektrische fietsen/voertuigen nauwelijks geluid maken, zijn ze gevaarlijker dan opgevoerde brommers.

Een totaalverbod op e-steps (ze rijden nog overal ondanks het verbod) en snelle e-bikes is een achterhoedegevecht. Maar het is wel mogelijk ze verzekeringstechnisch en fiscaal gelijk te stellen aan auto’s. Hoe zwaarder en duurder de vehikels, des te hoger de WA-premie en de fietsbelasting. Een plaatje maakt het voor handhavers mogelijk de illegalen meteen van de weg te plukken. Algemene invoering is te prefereren. Om een einde te maken aan ongebruikte, rondslingerende gewone fietsen zou voor de huis-, tuin- en keukenfiets een plaatje van 50 euro per jaar moeten gelden, voor racefietsen 100, voor de de e-bike 200 en de fatbike en elektrische bakfiets respectievelijk 400 en 500 euro.

De fiets is gezond en milieuvriendelijk. Herinvoering van het fietsplaatje zal impopulair zijn - de Duitse bezetters schaften die af om bij de Nederlanders in het gevlei te komen - maar de drempel is een noodzaak, niet zozeer om iets te doen aan de treurige staat van de schatkist, maar wel om te voorkomen dat het hooliganisme op het fietspad net zo uit de hand loopt als in de voetbalstadions.