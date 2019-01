MacKenzie Bezos-Tuttle wordt mogelijk rijkste vrouw ter wereld na scheiding Amazon-oprichter

Bezos passeerde vorig jaar Bill Gates van Microsoft op de Bloomberg Billionaires Index met een geschat vermogen van 137 miljard dollar (119 miljard euro). Het overgrote deel (131 miljard dollar) zit in 80 miljoen aandelen Amazon, dat Microsoft heeft ingehaald als rijkste beursfonds ter wereld. Daarnaast heeft hij nog een aantal persoonlijke speeltjes, zoals de ­beroemde krant The Washington Post en het ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Hij heeft drie woningen in zijn thuisstaat Washington, twee in Beverly Hills, vier appartementen in Manhattan en een ranch met 121 duizend hectare grond in Texas. Hij zou ook nog 2,45 miljard op zijn bankrekening hebben staan, aldus Amerikaanse allesweters.

MacKenzie heeft recht op een grote hap van dit geld. Zij leerde Bezos in 1992 kennen bij een ­hedgefonds waar hij vice-president was. Hij viel voor haar creativiteit, intelligentie en uiterlijk. Twee jaar later richtte hij in ­Seattle Amazon op als onlineboekhandel. ‘Toen ik voorstelde een ­eigen internetbedrijf te beginnen’, vertelde Bezos ooit, ‘vroeg ze niet: ‘Wat is in hemelsnaam internet’, maar zei ze meteen: ‘Dat moet je doen’.’

Rechterhand

In de beginjaren speelde zij een belangrijke rol in de groei van het bedrijf. Zij was lang Bezos’ rechterhand, werd moeder van hun vier kinderen en schreef ook nog twee bestsellers. MacKenzie Bezos-Tuttle zou zelfs kunnen zeggen dat ze recht heeft op de helft van het geld, wat Bezos zou dwingen een groot deel van zijn belang in Amazon te verkopen.

Kostbare scheidingsregelingen zijn niet ongewoon onder beroemdheden. Acteur Mel Gibson betaalde in 2006 zijn echtgenote Robyn 425 miljoen dollar na een huwelijk van 26 jaar. Basketballer Michael Jordan betaalde Juanita 168 miljoen dollar. Steven Spielberg, Tiger Woods en Madonna moesten 100 miljoen dollar afdragen aan hun respectieve exen Amy Irving, Elin Nordegren en Guy Ritchie. Paul McCartney was 48 miljoen kwijt aan Heather Mills, en Mick Jagger 25 miljoen aan zijn Jerry Hall, evenveel als het Donald Trump kostte om zijn huwelijk met Ivana te ontbinden.

Oligarch

De hoogste scheidingsuitkering tot nu toe is de 4,5 miljard dollar die een Zwitserse rechter toewees aan Eline Rybolovlev toen ze na 21 jaar huwelijk scheidde van de Russische oligarch Dmitri Rybolovlev. Maar dat bedrag bleef niet overeind; in hoger beroep werd verlaagd tot ruim 600 miljoen.

Een vechtscheiding willen Jeff en MacKenzie er niet van maken. Ze willen als vrienden uit elkaar gaan, aldus een gezamenlijke verklaring. En waarom ook niet; MacKenzie Tuttle krijgt meer geld dan dat zij en haar kinderen in hun leven kunnen opmaken. ‘Je gaat niet ruzieën of je voor de komende zes, of voor de komende ­zesenhalve generatie onder de pannen bent’, aldus een scheidingsadvocaat in hun thuisstaat Washington tegen CNN. Tegenover CNBC zei een andere raadsman dat MacKenzie niet de helft zal krijgen. ‘Jeff kan onderbouwen dat Amazon minder waard wordt als hij de helft van zijn aandelen moet opgeven.’