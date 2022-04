Maatregelen geëist na ongekende inflatie, maar: ‘12 procent valt niet te compenseren’

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) ziet in de lage rentestand nog een voordeel. Beeld ANP

De CDA-bewindsman memoreerde vrijdag dat er al een ‘dempend’ pakket ligt voor de prijsstijgingen van met name energie en voeding. Volgens Van Rij lag de inflatie voor het laatst zo hoog in de jaren tachtig, maar is de situatie niet één op één te vergelijken met de jaren zeventig of tachtig. ‘We zitten wel met een situatie van heel lage rente nog steeds, dat is een voordeel.’

Ieder zal volgens Van Rij ‘zijn verantwoordelijkheid moeten nemen’. Maar aan een concrete oproep aan werkgevers om de lonen te verhogen waagde de staatssecretaris zich vrijdag niet. Ook VVD-minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) wil geen appel doen op werkgevers voor meer loon. CDA-minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) vindt de discussie over hogere lonen ook een zaak van werkgevers en werknemers, maar ‘ik kan me er wel wat bij voorstellen’, zei ze.

Hoogste niveau in decennia

Het CBS meldde vrijdag dat de inflatie in maart is opgelopen tot bijna 12 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In februari was dit nog ruim 7 procent. Dat is het cijfer volgens de Europese berekeningsmethode. Het Nederlandse cijfer, dat doorgaans iets lager ligt, komt donderdag. De inflatie in Nederland bevindt zich al enige tijd rond het hoogste niveau in decennia. Dat komt doordat de energieprijzen ook al voor het conflict in Oekraïne flink waren toegenomen. De Russische inval heeft de prijzen vervolgens extra aangejaagd.

Het kabinet kwam eerder met maatregelen om de pijn voor Nederlandse consumenten wat te verzachten. Vrijdag ging een accijnsverlaging in waardoor automobilisten goedkoper uit zijn aan de pomp. Per tankbeurt scheelt het waarschijnlijk zo’n 8 euro.

Maar vakbonden en oppositie vinden dat te mager. Volgens het CNV dreigen zonder ingrijpende maatregelen grote groepen mensen niet meer rond te kunnen komen. ‘Steeds meer leden trekken dagelijks bij ons aan de bel vanwege de stijgende prijzen. ‘Met 12 procent inflatie komen nu ook de middengroepen in de problemen’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. De vakbondsvoorzitter oppert onder meer dat de onbelaste kilometervergoeding omhoog zou kunnen naar 23 cent, in plaats van de huidige 19 cent.

Steviger pakket

Ook de oppositie pleit voor snel ingrijpen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het ‘onmogelijk’ om iedereen te compenseren, maar vindt dat het kabinet wel snel mensen met lage en lagere middeninkomens te hulp moet schieten. Volgens Nijboer heeft de oppositie hier genoeg ideeën over, maar heeft het kabinet deze allemaal naast zich neergelegd. GroenLinks wil voor een ‘veel steviger koopkrachtpakket’ voor mensen met een smalle beurs onder meer de vermogensongelijkheid aanpakken.

De hoge inflatie is overigens geen exclusief Nederlands probleem. In de hele eurozone werd het leven in maart flink duurder. De inflatie bedroeg 7,5 procent, tegen 5,9 procent in februari. Net als in de voorgaande maanden gaat het om een nieuw record. Sinds de invoering van de euro stegen de prijzen niet zo hard als vorige maand.