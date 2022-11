Maakt xinomics een einde aan de eeuw van Azië?

In 1775 nam Azië 80 procent van het wereldwijde bbp voor zijn rekening. Europa was economisch gezien een dwerg en de VS nog een kolonie.

Drie eeuwen later zou Azië opnieuw dominant zijn. In 2075 zouden de Aziatische grootmachten hetzelfde economische powerhouse moeten zijn als in 1775, het jaar dat James Watt zijn eerste stoommachine verkocht. Drie jaar geleden werd voorspeld dat de Chinese economie nog vóór 2030 die van de VS zou overtreffen.

Maar sinds de uitbraak van corona is de vooruitgang van China gestagneerd. Het land lijkt de markteconomie van vrijheid, blijheid in te wisselen voor de planeconomie van strikte staatscontrole. Het adagium van voormalig president Deng Xiaoping – ‘het maakt niet uit of de kat wit of zwart is, als hij maar muizen vangt’ – is uitgegumd. In de zomer van dit jaar zei premier Li Kequang nog dat keren op de weg naar de markteconomie geen optie is. ‘Je kunt de stroom van de Gele Rivier en Yangtze ook niet veranderen.’ Maar Li is met de leuze ‘massaal ondernemerschap en innovatie door het volk’ uit de partijtop verwijderd.



President Xi Jinping denkt de stroom te kunnen keren. De zwarte kat krijgt het exclusieve recht voor de muizenvangst. In Xinomics wordt de vrijheid van private bedrijven ingeperkt door ze wegens vermeende corruptie of monopolievorming hun bezittingen te ontnemen. Deze omslag vindt plaats in een land dat steeds sterker verdeeld raakt over de aanpak van corona. Terwijl in westerse landen de tegenstanders van de lockdown al na drie maanden publiekelijk hun stemmen verhieven als protest tegen de lockdown, doen ze dat in China na drie jaar. In bijna alle grote steden in China zijn nu evenknieën van Willem Engel opgestaan. En Xi lijkt te twijfelen of keihard moeten worden ingegrepen of dat het volk die uitlaatklep moet worden gegund.

Eenvijfde deel van de Chinese economie zit in een lockdown, terwijl het aantal coronabesmettingen groeit. De gevolgen zijn zichtbaar. In 2023 zal de economie niet meer met 5,7 procent groeien maar slechts met 2,1 procent. De kans dat China nog vóór 2030 de VS qua bbp naar de kroon steekt, is niet meer reëel. Veelbetekenend is dat de beursindex van Hongkong dit jaar met 30 procent is gedaald en de kapitaalvlucht explodeert.

Afnemende economische groei brengt de positie van politieke leiders in gevaar zoals voetbalnederlagen die van bondscoaches. In een land met 1,4 miljard inwoners en vele etnische minderheden is dat een potentieel kruitvat. De onvrede is niet meer beperkt tot de lockdown. In Zhengzhou, waar de Foxconn-fabriek is gevestigd die de iPhones voor Apple maakt, willen mensen niet langer meer in een soort gevangenis zitten. Veel werknemers protesteren ook tegen belabberde arbeidsomstandigheden en soms klinkt zelfs de roep om het afzetten van Xi Jinping.

Als het economische mirakel van China in een neerwaartse spiraal raakt, zal de eeuw van Azië misschien nooit komen. Alleen heeft Europa nog geen stoommachine om daarvan te profiteren.