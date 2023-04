Luxepaardje Arnault is nu de rijkste ter wereld, nog een Nederlandse baas vertrekt uit Zwitserland

Het vermogen van de Franse zakenman Bernard Arnault is gestegen naar meer dan 100 miljard dollar. Beeld EPA

Winnaar: Bernard Arnault

We hebben een nieuwe rijkste man op aarde en de bron van zijn rijkdom zegt eigenlijk alles over de stand van de wereld: andere rijken. Bernard Arnault, want zo heet hij, is de 74-jarige oprichter en grootaandeelhouder van LVMH, het amalgaam van Louis Vuitton (mode), Moët (champagne) en Hennessy (cognac), dat inmiddels nog veel meer letters aan die afkorting zou kunnen toevoegen. Zo is het bedrijf ook eigenaar van modemerk Christian Dior, horlogemerk TAG Heuer, juwelenmerk Bulgari en de Nederlandse jachtenbouwer Van Lent, om maar wat te noemen. Leuke dingen voor de mensen.

Volgens de laatste schatting van zakentijdschrift Forbes is Arnault het afgelopen jaar 53 miljard dollar rijker geworden, meer dan welke miljardair ook. Met een totaal vermogen van 211 miljard is hij Elon Musk gepasseerd op de top van de financiële apenrots. Musk overspeelde zijn hand door voor te veel geld Twitter te kopen, waarna de koers van Tesla kelderde. Arnault is gewoon blijven doen wat hij altijd doet: veel te dure spulletjes verkopen aan mensen die heel graag willen laten zien dat zij veel te dure spulletjes kunnen kopen. Juist in tijden waarin andere mensen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, blijkt dat een gouden formule.

Peter Boone Beeld BELGA

Verliezer: Peter Boone

Het zijn moeilijke tijden voor Nederlanders in het financiële hooggebergte: opnieuw moest een topman deze week de deur van een Zwitserse multinational achter zich dichttrekken. Nadat twee weken terug Ralph Hamers werd weggebonjourd bij de bank UBS, was het deze week de beurt aan Peter Boone, die na teleurstellende cijfers met onmiddellijke ingang mocht vertrekken bij cacaogigant Barry Callebaut.

Boone (1970) was pas anderhalf jaar bestuursvoorzitter van het bedrijf dat onder meer eigenaar is van het Nederlandse merk Van Houten, en leverancier van chocolade voor bijvoorbeeld magnums en kitkats. Boone, die via Unilever bij Callebaut terecht was gekomen en in de ruim tien jaar dat hij voor de Zwitsers werkte onder meer verantwoordelijk was voor Noord-Amerika, zou ‘om persoonlijke redenen’ zijn vertrokken.

‘Hij heeft besloten om een leven dichter bij huis op te bouwen en meer tijd met zijn gezin door te brengen’, verklaarde Patrick De Maeseneire, voorzitter van de raad van commissarissen. Dat is een verklaring die we vaker horen de laatste tijd, en die meer vragen oproept dan hij beantwoordt. Waarom stond zijn huis niet dichter bij zijn werk? Waarom koos hij zijn werk niet dichter bij huis? Waarom nu ineens tot inkeer gekomen? Speelt er nog iets anders? We kunnen ook zeggen: als dit echt de reden is, zou Boone ook zomaar een winnaar kunnen zijn.