Luxemerk Richemont duldt geen oud-topman van concurrent

Zangeres Carla Bruni en de Italiaanse zakenman Francesco Trapani. Beeld Getty Images for Bulgari

De Italiaanse zakenman is een ‘ongepaste kandidaat’, stelt het concern. Trapani heeft ‘te nauwe banden’ met LVMH, een belangrijke concurrent van Richemont.

Trapani was dertig jaar lang topman van juwelen- en horlogemerk Bulgari, dat in 2011 onderdeel werd van LVMH. Hij stond ook aan de wieg van de Britse investeerder en Richemont-aandeelhouder Bluebell Capital Partners, die door Richemont als ‘activistisch’ wordt omschreven. Bluebell schuift Trapani nu naar voren als potentiële vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Richemont, dat onderdak biedt aan merken als Cartier, Vacheron Constantin en Chloé.

Het ‘activistische’ Bluebell wil dat Richemont zich nog meer toelegt op sieraden en horloges. ‘We zouden graag zien dat ze zich focussen op waar ze goed in zijn, en dat is harde luxe - sieraden en horloges', verklaarde Bluebell-partner Marco Taricco in juli tegenover persbureau Reuters.

De aanstelling van Trapani zet zou niet ‘in het belang van het bedrijf zijn’, oordeelt Richemont. Het roept de andere aandeelhouders op tegen de benoeming van Trapani te stemmen. Richemont vraagt zich ook af of Bluebell, dat maar een relatief klein belang in het bedrijf heeft, wel de ‘legitimiteit’ bezit om aandeelhouders te vertegenwoordigen.

Meer bestuursleden

Bluebell stelt naast de aanstelling van Trapani ook een verandering van de statuten van Richemont voor. Het concern wil extra leden in de raad van bestuur. Daarmee zou er een gelijk aantal klasse-A en klasse-B aandeelhouders vertegenwoordigd zijn.

Richemont wordt voorgezeten door de Zuid-Afrikaanse oprichter Johann Rupert. Volgens het jaarverslag van het luxemerk bezit de miljardair bijna 10 procent van de aandelen, allemaal in de niet-publieke B-categorie. Rupert heeft met 51 procent van de stemrechten de nipte meerderheid van het concern in handen.

Op 7 september stemmen de aandeelhouders van Richemont over de benoeming van Trapani. Het bedrijf zelf stelt als alternatieve kandidaat Wendy Luhabe. Richemont hoopt dat de aandeelhouders ook tegen de door Bluebell geopperde wijziging van de statuten stemmen.