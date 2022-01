Luxaflex-miljardair Ralph Sonnenberg tart aandeelhouders met onverwachte zet

Hij is een van de grootste enigma’s van Nederland en heeft geen boodschap aan de buitenwereld. De teruggetrokken, 87-jarige Luxaflex-miljardair Ralph Sonnenberg heeft de laatste outside-aandeelhouders van zijn beursfonds tegen zich in het harnas gejaagd door op de laatste dag van het oude jaar zijn meerderheidsbelang in Luxaflex-fabrikant Hunter Douglas voor 4 miljard euro te verkopen aan de Braziliaanse investeringsmaatschappij 3G-Capital.

Sonnenberg leidt Hunter Douglas inmiddels als chairman of the board al sinds 1971, hoewel zijn zonen David en Marko zich bezighouden met de dagelijkse besognes van het bedrijf. Helemaal stappen ze er niet uit. De familie houdt nog een belang van 25 procent van het bedrijf dat zijn hoofdkantoor heeft in Rotterdam, maar om fiscale redenen officieel in Willemstad op Curaçao is gevestigd en in feite wordt bestuurd vanuit het Zwitserse Luzern waar Sonnenberg resideert in een luxe kasteeltje.

Sonnenberg krijgt van 3G nu 175 euro per aandeel betaald, waarmee hij flink zal stijgen in de top-10 van Quote. Het is een premie van 73 procent bovenop de beurskoers van 101 euro op 30 december. Een deel van de outside-aandeelhouders zullen hier tandenknarsend kennis van nemen. Vorig jaar probeerde Sonnenberg de resterende aandeelhouders uit te kopen voor 64 euro per aandeel.

‘Schandalig behandeld’

Later verhoogde hij dat nog tot 82 euro. Een aantal aandeelhouders ging hier op in, waardoor hij zijn belang verhoogde van 82 naar 88 procent. Deze 1,4 miljoen aandelen kreeg hij in handen voor 113 miljoen euro en verkoopt hij nu door voor 241 miljoen. ‘Deze mensen zijn niet netjes behandeld. Eerder schandalig. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt’, zegt Joost Schmets van de VEB, de belangenvereniging van aandeelhouders.

Een aantal vond dit bod echter toen al veel te laag en sloeg het af. Zij slaken nu een zucht van verlichting. De Australische aandeelhouder Jeremy Raper sprak vorig jaar van een ‘flagrante onteigening’ die te vergelijken was met die van de verkoop van Manhattan door Peter Minuit in 1626 voor 60 gulden. De VEB was ook al heel kritisch en noemde het een ‘dikke middelvinger naar de aandeelhouders’.

Door het bod toen af te wijzen, halen ze nu een kleine 100 euro per aandeel meer binnen. Hilco Wiersma, de baas van het Add Value Fund, zegt dat de huidige prijs van 175 euro toen al als fair werd gezien. Zijn fonds ging er niet op in. Wiersma weet overigens nog niet of dit keer wel op het bod zal worden ingegaan. ‘175 euro was toen fair, maar nu zijn de aandelen misschien wel meer waard. Het bedrijf heeft in 2021 een absoluut recordjaar gehad.’ Schmets van de VEB zegt geen enkel vertrouwen meer te hebben in het management van Hunter Douglas. ‘En dat geldt ook voor de drie onafhankelijke commissarissen die het bod van vorig jaar verdedigden. Die zijn ongeschikt voor hun taak gebleken.’

Horizontale jaloezieën

Hunter Douglas is wereldmarktleider in raambekleding zoals Luxaflex, maar ook een van de grootste fabrikanten van bouwproducten zoals Luxalon. Het bedrijf werd in 1919 opgericht door Henry Sonnenberg. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog verhuisde het bedrijf van Rotterdam naar de VS. Hier sloeg Sonnenberg de handen ineen met Joe Hunter, waarmee hij een lichtgewicht aluminium strip ontwikkelde voor horizontale jaloezieën. Dat werd een wereldwijd succes.

De nieuwe eigenaar 3G Capital is al eigenaar van van voedingsmiddelengigant Kraft Heinz – waarmee het tevergeefs trachtte Unilever over te nemen – en Interbrew, de grootste bierbrouwer ter wereld. Het aandeel Hunter Douglas sloot donderdag op de beurs op 101,40 euro.

De bedoeling van het nieuwe bod aan de outside-aandeelhouders is dat Hunter Douglas van de beurs zal verdwijnen. Als 3G en de familie 95 procent in handen hebben, kunnen zij de andere aandeelhouders uitkopen. Na de overname wordt 3G-partner João Castro Neves de ceo van het bedrijf met 23 duizend werknemers en 45 fabrieken wereldwijd. Via kostenreductie en een snelle groei hoopt opkoopfonds 3G het bedrijf voor een hogere prijs door te verkopen.

Ralph Sonnenberg zei vrijdag in een persverklaring: ‘Hunter Douglas is uitgegroeid tot een wereldleider dankzij onze toewijding aan innovatie, ondernemerscultuur, toonaangevende merken en een management van wereldklasse.’ Zijn zoon David hoopt dat 3G de cultuur van het familiebedrijf koestert. ‘Als een private onderneming zal Hunter Douglas de mogelijkheid hebben om onze onderneming te laten groeien en uit te breiden.’ Maar het laatste woord over de gang van zaken is nog niet gezegd.