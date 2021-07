Lukt veilig ‘Sjansen met Janssen’ of is het een ‘slecht doordachte gimmick’?

Bij de priknacht in de Jaarbeurs moesten jongeren het nog met een boek doen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Volwassenen die zich hiervoor aanmelden, kunnen in de 15 minuten wachttijd na het vaccin gematcht worden met een medegevaccineerde en - op anderhalve meter afstand - daten. Het doel: op een verantwoorde manier afspraakjes stimuleren.

Sjansen met Janssen lijkt verdacht veel op Dansen met Janssen, dat symbool is geworden van de nieuwe coronagolf. Maar volgens de GGD Kennemerland zijn de twee niet vergelijkbaar. ‘Het is honderd procent veilig. We weten zeker dat we dit coronaproof kunnen organiseren’, zegt woordvoerder Harm Groustra. Een aangekleed tafeltje met een drankje houdt de deelnemers op veilige afstand van elkaar. Wie twee weken na Sjansen met Janssen een vervolgdate inplant met zijn of haar match, krijgt van de GGD ‘een presentje’.

Jongeren tijdens een priknacht in de Jaarbeurs Utrecht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Voor singles was daten in coronatijd lastig: gebruikelijke ontmoetingsplekken als cafés, restaurants en bioscopen waren maandenlang gesloten. Voor Sjansen met Janssen zijn tot dusver 50 aanmeldingen. Het daten gebeurt ‘s avond, waardoor mensen ook de kans hebben om buiten de normale vaccinatietijden op vrijdag een prik te halen. Ze kunnen van half zes tot half acht terecht.

Gimmick

Bas van den Putte, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, noemt het initiatief ‘een slecht doordachte gimmick’. ‘Het trekt de aandacht, maar de naam is ongelukkig gekozen', zegt hij. ‘Het lijkt op Dansen met Janssen, wat een negatieve bijklank heeft gekregen. De GGD had beter een andere naam kunnen kiezen.’

Van den Putte betwijfelt of het idee helpt om coronaproof daten te stimuleren. Pas twee weken na het vaccin kunnen de deelnemers veilig afspreken. ‘Als je iemand heel graag nog een keer wilt zien, ga je echt niet twee weken wachten. Er is daarbij ook kans dat je elkaar wilt aanraken om nog iets te maken van de summer of love.’ Hij vindt het onverantwoordelijk dat de GGD zo de gelegenheid creeërt voor mensen om onveilig contact te leggen. ‘Dit is de kat op het spek binden.’