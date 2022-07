Lukt het de EU Poetin niette laten profiteren?

Het enige wat Poetin moet steken is dat hij de sancties tegen zijn land niet zelf heeft bedacht. Het is vooralsnog een lot uit de loterij. Nooit verdiende Rusland zoveel aan olie en gas als sinds het begin van de oorlog tegen Oekraïne.

In die tijd heeft de EU talrijke sancties aangekondigd, waaronder een totale boycot van Russische olie en een fasegewijze vermindering van de aankopen van Russisch gas. Omdat de export van fossiele brandstoffen goed is voor 40 procent van de inkomsten van Rusland, zou daardoor de economie moeten zijn ingestort. Dat had tot massale opstand moeten leiden, de val van Poetin en het einde van de oorlog in Oekraïne.

Dat laatste kan nog steeds. Nogal wat Russen vinden de totale isolatie van het land niet fijn. Hierdoor zijn talrijke westerse producten niet meer verkrijgbaar en kan een deel van het Russische bedrijfsleven niet exporteren noch noodzakelijke onderdelen importeren.

Maar de inkomsten van de regering lijden er niet onder. Integendeel, iedere boycotmaatregel leidt ertoe dat de Russische schatkist verder volloopt. De prijsstijgingen overtreffen het volumeverlies. In de eerste vijf maanden van dit jaar exporteerde Gazprom volgens cijfers van Energy Intelligence 54,5 miljard kubieke meter gas naar Europa, inclusief Turkije. Dat is 32 procent minder dan in 2021, ook vanwege het feit dat sommige landen niet in de vereiste valuta willen betalen en zijn afgesloten. Alleen aan exportheffingen voor Europese landen streek de Russische overheid toch 12,4 miljard dollar op. In heel 2021, ook al een recordjaar, was dat 15,3 miljard dollar. De inkomsten van Gazprom zelf uit de gasexport naar Europa kwamen in vijf maanden uit op 46 miljard dollar tegen 52 miljard dollar in heel 2021.

De Russische regering verdiende in de eerste vijf maanden daarnaast nog eens 71,8 miljard dollar (14,4 miljard dollar per maand) aan de olie-export. In dezelfde periode van vorig jaar was dat 41,8 miljard dollar. In april 2022 waren de belastinginkomsten van de Russische overheid 31 procent hoger dan in april 2021. Sinds hij in 2001 president werd, is Poetin heel succesvol geweest in het vergroten van het staatsaandeel van de inkomsten uit olie en gas ten koste van de oligarchen – met name politieke opponenten als de bekende Michail Chodorkovski, eens Ruslands rijkste man.

Rusland zou zichzelf in de voet schieten door de export stil te leggen. Maar door elke keer de toevoer naar Europa iets af te knijpen, wordt de prijs omhoog gedreven waardoor met minder gas meer wordt verdiend. Nord Stream 1 zal de komende tijd nog maar op 20 procent van de capaciteit draaien. Daar zou nog elke maand een procentje afkunnen.

Als de EU echt Poetin wil treffen, zal het de regie moeten krijgen. Dat betekent dat de gas- en oliebehoefte sneller moet worden teruggebracht dan Poetin die kan afknijpen. Dan zakt niet alleen het volume, maar zakken ook de prijs en de belastinginkomsten. Maar voorlopig kan de EU Poetin die steek niet geven.