Luidt de oorlog in Oekraïne een nieuwe recessie in? ‘Deze dip gaat langer aanhouden’

Een lid van de Russische Zwarte Zeevloot deelt op Internationale Vrouwendag in 2021 een tulp uit, een belangrijk exportproduct voor Nederland. Beeld Alexei Pavlishak / Getty

Cijfers durft niemand nog te noemen, maar alle eerdere prognoses van het IMF, Oeso, CPB, DNB en EU – over een groei van de wereldeconomie rond 4,4 procent en van de Nederlandse economie met 2,2 procent – liggen sinds donderdag aan gruzelementen.

Hugo Erken, hoofd van het economisch bureau van de Rabobank, verwacht dat de val van de wereldeconomie na de Russische invasie in Oekraïne minder diep zal zijn dan die bij het begin van de coronacrisis, maar wel veel langer kan duren. In het tweede kwartaal van 2020 kromp de Nederlandse economie met liefst 8,5 procent. Die van de Europese Unie ging zelfs 11,5 procent omlaag.

‘Ineens ging door de lockdown de hele wereldeconomie op slot, de consumptie stopte abrupt en ook de diensten kwamen tot stilstand. Maar toen was er in het derde kwartaal alweer een herstel’, zegt Erken. Over het hele jaar 2020 kromp de Nederlandse economie met 3,8 procent, de grootste krimp ooit. Maar twee jaar later is dat al meer dan goedgemaakt.

Twee jaar geleden verloor de AEX in ruim een maand eenderde van zijn waarde: van 629 op 14 februari tot 432 op 20 maart. Maar nog voor eind 2020 stond de index alweer boven de beginstand. Nu is de koersval nog licht. De AEX stond op 24 januari op 739 en sloot donderdag op 709 – een verlies van nog geen 5 procent. Maar dit verlies kan wel langer doorzetten.

Grondstofprijzen

Een overeenkomst is er wel. Net als na het begin van de pandemie zullen ook dit keer de prijzen van grondstoffen exploderen. Toen was het vooral een gevolg van een logistiek probleem – er waren onvoldoende containers beschikbaar op de juiste plekken – nu is het vooral een gevolg van een mogelijke daling van het aanbod.

Behalve van olie en aardgas is Rusland een van de grootste producenten in de wereld van nikkel, koper, kolen, aluminium, palladium, graan en kunstmest. ‘Dat zijn allemaal noodzakelijke grondstoffen’, zegt Erken. ‘En als Rusland helemaal wordt geïsoleerd, zal dat niet zomaar kunnen worden opgevangen. Dat zal tot structureel veel hogere prijzen leiden.’

Eerder schetste de Rabobank scenario’s voor de economie na een inval in Oekraïne. Met lichte sancties zou dat de Nederlandse economie 6 miljard euro kosten, met zware sancties (bijvoorbeeld een gedeeltelijk importverbod voor Russische grondstoffen) zou dat oplopen tot 16 miljard. In het eerste geval zou de Russische economie er flink van profiteren; de olieprijs loopt dan op tot 125 dollar per vat en de graanprijs stijgt met 30 procent.

In het tweede geval, waarbij de olieprijs verder stijgt tot 135 dollar en de graanprijs verdubbelt, zal ook de Russische economie schade lijden door dalende export. ‘Maar ook die in het Westen, vooral die in Europa, wordt verder gedupeerd’, zegt Erken. Hij houdt het nu nog op het eerste scenario. ‘Maar als de Russen worden afgesloten van het betalingsverkeer, zit je al dicht tegen scenario 2 aan.’

Centrale banken

Overheden en centrale banken worden hierdoor in het nauw gedreven met hun budgettaire en monetaire beleid. De bedoeling was na twee jaar van overvloedige uitgaven weer de tering naar de nering te zetten. Maar als de inflatie verder oploopt en vooral de lage inkomens via stijging van de energie- en voedselprijzen worden gedupeerd, zal een uitgavenbeperking moeilijk, zo niet onmogelijk worden. ‘Veel van de lage inkomens kunnen nu al nauwelijks rondkomen, ondanks de 400 euro lastenverlichting’, aldus Erken.

Centrale banken kunnen ook voor een groot dilemma komen te staan. De verder stijgende inflatie zal de ECB enerzijds dwingen de rente sneller dan verwacht te verhogen. Maar aan de andere kant zal de ECB ook rekening moeten houden met een economische terugval die een ruim monetair beleid vereist. De ECB moet enerzijds havik en anderzijds duif zijn. Alleen dat al maakt de economische gevolgen van de Russische inval in Oekraïne zoveel onvoorspelbaarder.