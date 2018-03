Luchtvaartpionier Peter Jan Legro overleden

Van 1979 tot 2002 was Legro president-directeur van Transavia. Juist in die periode begon Nederland massaal naar de zon te vliegen. Hij werd geboren in 1937 in Groningen en volgde na de oorlog een opleiding tot vlieger. Maar hij bleek te lang voor de functie van piloot. Hij maakte vervolgens carrière bij de legendarische luchtvaartmaatschappij PanAm, waarna hij bij Transavia kwam. Toen hij in 2002 met pensioen ging, vervoerde Transavia jaarlijks vier miljoen passagiers, 60 procent van de Nederlandse vakantiegangers. In 2002 verscheen het boek Peter Legro - Leven van de Lucht.



Sinds 2003 is KLM de enige eigenaar van Transavia. 'Een groot luchtvaartman en pionier is ons ontvallen', reageerde KLM-topman Pieter Elbers. 'Mede door zijn enorme gedrevenheid en visie is Transavia van kleine charter omgevormd tot een geweldig merk en luchtvaartmaatschappij. KLM heeft daarom ook veel aan hem te danken.'