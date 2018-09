Luchtvaartmaatschappijen vervoeren recordaantal van 4,1 miljard passagiers

DIT SCHREVEN WE EERDER OVER DE LUCHTVAART

We vliegen steeds vaker goedkoop, en dat is niet zonder gevolgen

In negen Europese landen zal vermoedelijk de helft van alle vliegtuigstoelen in 2027 door een prijsstunter als EasyJet, Ryanair of Norwegian worden verkocht. Die onstuimige groei betekent niet alleen meer concurrentie voor de gevestigde luchtvaartmaatschappijen in Europa als British Airways, Lufthansa en Air France-KLM. Het grotere aanbod aan goedkope tickets betekent ook dat vliegen voor steeds meer vakantiegangers is weggelegd, zeker omdat de prijsstunters met een race naar de bodem bezig zijn. Met prijzen van enkele tientjes voor bestemmingen als Rome en Barcelona verliezen auto en trein de slag om de reiziger. Maar ook het milieu verliest, omdat vliegen een belangrijke bron is van de uitstoot van broeikasgassen.

Het werkpaard, het luxepaard en de pakezel: hoe drie toestellen de luchtvaart explosief deden groeien

De luchtvaart vervoert dit jaar 4,4 miljard reizigers. Toch konden we kort geleden zo’n ticket inclusief bubbels en wifi niet betalen. Hoe heeft het luchtreizen zo snel kunnen groeien? Het antwoord in drie toestellen.

Welkom aan boord! Drankje? Dokken. En nee, u krijgt er geen zakje pinda’s bij

Het is de snelstgroeiende tak van de luchtvaart: die van de budgetmaatschappijen. Ze beloven je voor zes tientjes naar New York te vliegen. Hoe doen die prijsvechters dat?

De duty free-trolley in gangpad heeft bij KLM zijn langste tijd gehad

Het laatste restje romantiek dat resteert uit het gouden tijdperk van de luchtvaart dreigt te verdwijnen. KLM staat op het punt om de verkoop van belastingvrije artikelen aan boord van haar vliegtuigen te staken. De inkomsten wegen steeds minder op tegen de kosten. De trolleys met parfum, horloges en whiskey maken een vliegtuig zwaarder en vergen dus extra brandstof.

Op groene stroom naar New York vliegen? Reken daar voorlopig maar niet op

Een klimaatneutraal vliegtuig zou veel CO2-uitstoot schelen. Alleen duurt het nog wel even voor het er is.