Luchtvaartbedrijven zetten vraagtekens bij hogere vliegtaks

Een verdrievoudiging van de vorig jaar ingevoerde vliegtaks (van 7,95 euro) werd al vastgelegd in het regeerakkoord. In aanloop naar Prinsjesdag besloot de regering daar nog een paar euro bovenop te gooien. Het totaalbedrag van ruim 28 euro moet het (nog) minder aantrekkelijk maken om in het vliegtuig te stappen.

De circa 400 miljoen euro extra die daardoor in de schatkist belandt, zal volgens het regeerakkoord ten goede komen aan ‘de verduurzaming van de luchtvaart en een vermindering van de leefomgevingseffecten’. Maar vliegmaatschappijen hebben zo hun twijfels of het geld daadwerkelijk daarvoor gebruikt wordt.

‘We hebben begrip voor een verhoging als de sector daarmee wordt verduurzaamd’, stelt Marcel de Nooijer van Transavia. Bijvoorbeeld door de extra inkomsten te investeren in de productie van duurzame brandstoffen, legt de topman uit. ‘Maar dit gebeurt niet. Het geld vloeit weg in een pot met algemene middelen.’ Ook Tui is skeptisch: ‘Toewijzing aan de algemene middelen schiet het doel voorbij.’

Het ministerie van Financiën laat weten dat het geld inderdaad niet meteen terugvloeit naar de luchtvaart. ‘Er is geen specifiek potje voor de verduurzaming van die sector.’ Wat er met de extra inkomsten in de staatskas gaat gebeuren, zal volgens het ministerie afhangen van de voorstellen die worden ingediend bij het Nationaal Groeifonds.

Voorlopig zien de maatschappijen de hogere vliegtaks dus vooral als een gevaar. ‘Het wordt duurder om te vliegen, terwijl de industrie niet vooruit geholpen wordt’, zegt De Nooijer. Bovendien is de lastenverdeling oneerlijk, vindt Tui. ‘Met deze verhoging worden de vakanties voor Nederlandse huishoudens duurder, terwijl de overstappende internationale passagier helemaal geen bijdrage levert.’

Oneerlijk verdeeld

Easyjet is om een andere reden geërgerd over de belastingverhoging. ‘Wij zijn voor belasting die verduurzaming in de luchtvaart stimuleert, maar om dat te bewerkstelligen moet die belasting wel gekoppeld worden aan de hoeveelheid CO 2 -uitstoot, aldus een woordvoerder.

Door een vast bedrag per passagier te rekenen, gebeurt dat nu niet. Het is volgens de vliegmaatschappij oneerlijk dat een passagier die in first class naar Australië vliegt (en meer ruimte inneemt in het vliegtuig) net zoveel betaalt als iemand die in economy naar Madrid vliegt. Volgens berekeningen van Easyjet zou de laatste passagier met ecologische voetafdruk van 81 kg CO 2 , bijna 3.300 kilogram minder uitstoten dan iemand die naar Sydney gaat.

Dat de passagiers met Easyjet alleen maar dergelijke korteafstandsvluchten kunnen maken, heeft ongetwijfeld invloed op het standpunt van de maatschappij. ‘Maar dat neemt niet weg dat deze verdeling van lasten oneerlijk is’, zegt het bedrijf.

Verder vliegen aantrekkelijker

Toch is de oneerlijke verdeling juist het idee achter de vliegtaks. Hoe korter de afstand, hoe zwaarder de belasting drukt op de ticketprijs. ‘De redenatie is dat reizigers voor dergelijke vluchten een duurzamer alternatief kunnen kiezen, zoals de trein’, legt Paul Peeters uit, lector Duurzaam Transport en Toerisme aan de Breda University of Applied Sciences. ‘Maar die zijn er natuurlijk ook voor langeafstandsvluchten: dichter bij huis op vakantie gaan bijvoorbeeld.’

Paul Peeters neigt dan ook naar eenzelfde standpunt als Easyjet: het is logischer om de passagiers te belasten op basis van hun ecologische voetafdruk .‘In het Verenigd Koninkrijk werken ze bijvoorbeeld met drie tarieven: voor korte, middellange en lange vluchten.’

Het gevaar met één tarief voor alle vluchten, zo zegt Peeters, is dat mensen juist sneller kiezen voor een verre bestemming. Naar rato stijgt de prijs van een relatief goedkope korteafstandsvlucht bij een vliegtaks namelijk veel harder dan die van een lange vlucht. ‘Als je straks voor een retourticket naar Barcelona al honderden euro’s betaalt, kan je net zo goed wat verder vliegen.

Volgens de hoogleraar zijn er betere manieren om vliegen te belasten en de uitstoot te verminderen. ‘Je kan vliegmaatschappijen bijvoorbeeld verplichten hun kerosine bij te mengen met duurzame brandstof. De ticketprijzen zullen dan stijgen om de duurdere brandstof te compenseren.’ Zo worden volgens Peeters alle partijen naar rato belast, ook de transferpassagiers die nu geen vliegtaks betalen.