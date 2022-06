LTO-voorman en ‘verbinder pur sang’ Van der Tak balanceert tussen boze boeren en strenge overheid

Sjaak van der Tak, voorzitter van Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO). Beeld Remko de Waal / ANP

De voorzitter van Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) zit in een spagaat. In een gesprek met Nieuwsuur vlucht Sjaak van der Tak tot drie keer toe in een bezwerend ‘let op’, waarmee de boerenvoorman illustreert dat hij met een dilemma worstelt. Hier spreekt een man die onder druk staat, zegt CDA’er Cees Veerman, oud-minister van Landbouw (2002-2007). ‘Er is niets bestand tegen kwaadwilligheid. Ook Sjaak zal de geradicaliseerde boeren tot rede moeten brengen.’

Van der Tak (65) neemt nadrukkelijk afstand van de acties van de ‘dreigboeren’, maar kondigt tevens aan dat ‘het dictaat van de regering’ over stikstof van tafel moet. ‘De boosheid is terecht, maar laten we die op een passende en waardige wijze uiten’, zegt hij bij Nieuwsuur. ‘Intimidatie en geweld zijn onacceptabel.’

Sjaak van der Tak is ‘bijna net zo lang lid van het CDA als de partij bestaat’, zegt zoon Jacco lachend. Een jaar na de oprichting van de partij in 1980 sloot Van der Tak zich aan bij de afdeling Rotterdam-Pernis van de christen-democraten. In 1990 werd hij gekozen in de gemeenteraad, vanaf 1996 was hij wethouder. In 2004 trad hij aan als burgemeester van de nieuwe gemeente Westland. Sinds anderhalf jaar is hij voorzitter van LTO Nederland.

Van der Tak heeft drie zonen, drie dochters en twee stiefkinderen en woont na zijn scheiding met zijn vriendin in het Westland. ‘Ik heb een liefdevolle vader, die tijd vrijmaakt voor zijn kinderen en kleinkinderen’, zegt zoon Jacco. Hij roemt de ontembare energie van zijn vader, die altijd in debat gaat. ‘Hij zal zich nooit verschuilen. Alle bestuursfuncties die hij heeft vervuld; dat zijn geen posities voor bange mensen. Bij deze rol past dat je een stap vooruit durft te zetten.’

Koorddanser

Theo Duijvestijn, voormalig CDA-wethouder in het Westland, ziet hoe zijn partijgenoot zich noodgedwongen als een koorddanser manifesteert. ‘Ik heb een paar optredens van Sjaak gezien. Het is knap hoe hij balanceert tussen de belangen van de boeren en de normen van de overheid. Ook binnen het CDA voert Sjaak soms stevige discussies. Hij zal geen enkele groepering de rug toekeren. Sjaak is een verbinder pur sang.’

Rudy Rabbinge, agronoom en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen, leerde Van der Tak kennen als ‘een typische harmoniedenker’. Maar de harmonie is momenteel ver te zoeken. LTO zit ook klem tussen de extreme aanhangers van Farmers Defense Force, die een ‘oorlog’ aankondigde tegen de overheid en Agractie, dat sinds de oprichting in 2019 een eigen koers volgt.

Heeft Van der Tak zichzelf uit de markt geprijsd door telkens te zoeken naar de nuance? Boer en Agractie-leider Bart Kemp: ‘Waar hebben de boeren vertrouwen in, welke organisatie heeft het meeste draagvlak? Op dit gebied niet LTO, die tendens is al jaren aan de gang. Ook uit onderzoek van tv-programma EenVandaag blijkt dat wij het meeste vertrouwen bij de boeren genieten. We voeren binnen de kaders van de wet acties op de inhoud.’

Van der Tak tracht met LTO Nederland een brug te slaan tussen kampen die momenteel onverzoenlijk tegenover elkaar staan. ‘Sjaak zal beseffen dat de boeren met hun extreme acties de sympathie van de burgers verliezen’, zegt Duijvestijn. ‘Als iemand de verschillen tussen de agrariërs en de overheid kan overbruggen, is het mijn vader’, zegt Jacco van der Tak.

Afbreukrisico

Cees Veerman, die donderdag in de Volkskrant pleitte voor de vorming van een verzoeningscommissie: ‘Ik benijd hem niet. Sjaak bekleedt een positie met een hoog afbreukrisico, al is hij een geëngageerde, oprechte bestuurder die gericht is op samenwerken. Het redelijke deel van de boeren is verontwaardigd, maar wil ook in gesprek met de overheid.’

Hoogleraar Rabbinge heeft het Van der Tak geregeld voorgehouden: ‘De enige begaanbare weg is de inhoudelijke weg. Ook LTO moet niet ontkennen dat er een probleem is met stikstof, of beweren dat het klimaatbeleid is bedacht door ambtenaren. Tegelijkertijd moet de overheid zich niet blindstaren op abstracte stikstofdoelen, dat is weinig visionair. Sjaak hamert terecht op het perspectief voor de boeren.’

Rabbinge reikte Van der Tak en de overheid al in 2020 de bouwstenen aan. De voormalige PvdA-senator behoorde in het Adviescollege Stikstofproblematiek (de commissie-Remkes) tot de opstellers van het rapport, waarmee volgens hem ‘verdomd weinig is gedaan’. Rabbinge: ‘Sjaak wil evenals ik de creativiteit van de boeren stimuleren om te voorkomen dat ze het harnas van de ambtenaar moeten dragen.’

Oud-wethouder Duijvestijn herinnert zich de crisis in het Westland in 2007, toen de lokaal opgewekte elektriciteit in de kassen onvoldoende naar het landelijke netwerk kon worden getransporteerd. ‘Sjaak stelde een crisiscomité samen. Elke vrijdagochtend kwamen we om 7 uur bij elkaar en Sjaak regelde het ontbijt. Na twee maanden kregen we groen licht voor de plaatsing van vier grote trafostations, een halfjaar later was het probleem opgelost. Dat is Sjaak ten voeten uit.’

Juist nu de boerenprotesten het kookpunt bereiken, herkent Jacco van der Tak de levenslessen van zijn vader. ‘Rustig blijven en je verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat hem gaat lukken om een akkoord te bereiken tussen de boeren en de regering.’