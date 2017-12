Loonkloof bijna nergens zo groot als in Nederland: baas verdient liefst 171 keer modaal

In de top van best betaalde bestuurders in de wereld

Nederlandse bestuursvoorzitters hebben in vergelijking met hun collega's elders in de wereld niet te klagen over hun bezoldiging. De bazen van de beursgenoteerde bedrijven verdienen per jaar gemiddeld 8,2 miljoen dollar (6,9 miljoen euro) en behoren daarmee tot de topdrie van best betaalde bestuurders in de wereld. De Nederlanders steken daarmee hun collega's in Groot-Brittannië en Duitsland de loef af. Alleen de ceo's in de Verenigde Staten en Zwitserland krijgen nog beter betaald.