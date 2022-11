Loodgieterszoon mag crypto-puin FTX ruimen, Deutsche Bank aangeklaagd door slachtoffers Epstein

Winnaar: John J. Ray III, bewindvoerder Cryptoplatform FTX

Daar kwam superman ineens aanvliegen, en hij landde op de burelen van cryptoplatform FTX, om daar te redden wat er te redden valt. John J. Ray III, de ietwat snobistische toevoeging achter zijn naam (die simpelweg betekent dat zijn vader en opa ook John J. Ray heten) moet verhullen dat hij zoon van een eenvoudige loodgieter is, mag weer eens gaan proberen zoveel mogelijk geld uit een ingestort financieel kaartenhuis te halen. Zo kunnen de arme sloebers worden gecompenseerd die dachten dat het kaartenhuis wel stevig stond.

Het is erger dan alles wat hij ooit eerder heeft meegemaakt, zei hij nadat hij de administratie van het failliete FTX had gezien. De marktplaats waar klanten hun cryptovaluta en crypto-opties konden verhandelen en die op zijn hoogtepunt 30 miljard euro waard was, is een puinzooi. Niemand weet hoeveel mensen er eigenlijk werkten, welke bankrekeningen ze eigenlijk hebben of hoeveel geld er naar een schimmige dochter is gevloeid. Wel is duidelijk dat er 7,7 miljard euro wordt gezocht, geëist door ongeveer een miljoen schuldeisers.

Nu mag Ray, een advocaat van 63, als bewindvoerder proberen dat geld onder het puin vandaan te halen, net als hij dat eerder deed bij energiebedrijf Enron. Een deel is waarschijnlijk verdwenen in de zakken van Sam Bankman-Fried, een van de omhooggevallen oplichters die nu is neergestort. Ray mag de reddende engel spelen tegen een uurtarief van 1.300 euro. Ook aan de goede kant van fout kapitalisme kun je rijk worden.

Verliezer: Christian Sewing, ceo Deutsche Bank

Maar ook in het conventionele geldverkeer kunnen bestuursvoorzitters verkeerde keuzes maken, zo blijkt nu al jaren uit de handel en wandel van de ooit zo gereputeerde Deutsche Bank. Na het manipuleren van de Libor-rente en geklooi met rommelhypotheken, waarvoor de bank het afgelopen decennium miljardenboetes heeft gekregen, wilde topman Christian Sewing in 2018 met een schoon blazoen beginnen.

Helaas: Het blazoen is nog steeds zwaar besmeurd. Donderdag spanden twee slachtoffers van Jeffrey Epstein rechtszaken aan tegen Deutsche Bank en de Amerikaanse bank JP Morgan Chase, omdat die de meisjeshandelaar en verkrachter als klant hadden. Daarbij negeerden de banken volgens de klagers ‘flagrante waarschuwingssignalen’, waardoor zij de ‘commerciële sekshandel’ van Epstein faciliteerden. JP Morgan Chase had Epstein als cliënt van 1998 tot 2013, daarna nam Deutsche Bank het over. De inmiddels overleden Epstein stond sinds 2008 te boek als zedendelinquent.

Deutsche Bank kreeg in 2020 al een boete van 144 miljoen euro van de Amerikaanse autoriteiten, vanwege falend toezicht op de miljoenentransacties van Epstein. Eerder dit jaar trof de bank een schikking van ruim 25 miljoen euro met Amerikaanse beleggers na beschuldigingen van laks toezicht en het zaken doen met risicovolle klanten, zoals Epstein en Russische oligarchen. ‘Het was een fout om Epstein in 2013 als klant aan te nemen’, verklaarde Sewing in 2020. Dat had nooit mogen gebeuren. We hebben onze les geleerd.’ Daar hebben Epsteins slachtoffers alleen nog niets van gemerkt.