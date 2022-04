Lonen blijven flink achter bij inflatie: sinds 1973 was het verschil niet zo groot

De prijzen aan de pomp zijn omhoog geschoten, in een jaar tijd met 36,5 procent. Beeld ANP

In het eerste kwartaal van 2022 stegen de cao-lonen: ze waren 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. Maar die stijging is verraderlijk, omdat de inflatie tegelijkertijd 7,4 procent hoger was dan een jaar eerder. Voor vrijwel alle Nederlanders pakt dat nadelig uit: omdat de lonen niet hard genoeg meestijgen, houden huishoudens minder geld over. Wiens salaris sinds vorig jaar gemiddeld is gestegen, krijgt een reële koopkrachtdaling van 4,7 procent voor de kiezen. Daarmee verdienen werknemers niet meer, maar juist minder.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze daling is uniek: sinds 1973, de eerste keer dat het CBS de inflatie met de lonen vergeleek, is het verschil niet zo groot geweest. ‘Dat komt voor de gemiddelde werknemer, die niet van baan is gewisseld, neer op een koopkrachtverlies van bijna 5 procent’, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.

Ook voor werknemers die wel van baan wisselden, is de loonstijging vaak onvoldoende. ‘Wie een nieuwe baan krijgt, gaat vaak meer verdienen. Maar zelfs dan kan ik me niet voorstellen dat je erop vooruit bent gegaan. Er moet een hele forse salarisverhoging tegenover staan om dit koopkrachtverlies goed te maken.’

Duurdere boodschappen

Ondertussen is het het inflatiegevaar voorlopig nog niet geweken. Donderdagochtend meldde het CBS ook dat de inflatie in maart uitkwam op 9,7 procent. Daarmee werd een recordniveau bereikt: sinds april 1976 zijn de prijzen niet zo hard gestegen. De prijzen worden omhooggestuwd door de fors gestegen energieprijzen. Wie in maart 2022 een nieuw energiecontract afsloot, was 157 procent duurder uit dan een jaar eerder.

Ondertussen zijn ook de prijzen aan de pomp omhoog geschoten, in een jaar tijd met 36,5 procent. En het CBS ziet nog een andere opvallende prijsstijging, namelijk die van voedingsmiddelen. Boodschappen, met name vlees en groente, waren in maart 6,2 procent duurder dan een jaar eerder.

Volgens de meeste ramingen gaan de prijzen voorlopig niet omlaag, waardoor de inflatie aan het eind van het jaar uitkomt op 7 á 8 procent. Huishoudens kunnen de effecten proberen te dempen door minder uit te geven: de verwarming een graad lager zetten of minder autorijden. Toch ligt de sleutel voor het probleem bij de Europese Centrale Bank (ECB), dat de inflatie kan afremmen door simpelweg de rente te verhogen. Bij een hogere rente is het immers aantrekkelijk om meer geld te sparen, waardoor de vraag afneemt en de prijzen dalen.

Grotere stappen

De Verenigde Staten, die eveneens geteisterd worden door de hoogste inflatie in veertig jaar, zijn daar al mee begonnen. n maart kondigde de Amerikaanse centrale bank aan de rente met kleine stapjes van 0,25 procentpunt te verhogen: woensdag werd bekend dat het voortaan grotere stappen van 0,5 procent zal nemen.

In Europa zit dat er op korte termijn niet in. Dat heeft te maken met de kwetsbare positie van lidstaten met een hoge staatsschuld, waaronder Italië en Griekenland. De schuld is daar zo hoog opgelopen dat de landen bij een eventuele renteverhoging, minder makkelijk geld kunnen lenen. Dat zou vrees voor een faillissementen weer kunnen aanwakkeren eb tot een nieuwe eurocrisis kunnen leiden. Toch is zo'n renteverhoging bij aanhoudende inflatie onontkoombaar. Die wordt op z’n vroegst aan het eind van 2022 verwacht

Ondertussen kondigde de ECB al wel aan sneller te zullen stoppen met het opkoopprogramma, waarbij het schuldpapier van lidstaten opkoopt. Op die manier pompt de centrale bank al jaren duizenden miljarden euro’s in de Europese economie. Daarmee hield het de rente kunstmatig laag vanwege de grote hoeveelheden ‘goedkoop geld’.