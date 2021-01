Logistieke gigant DB Schenker neemt geen opdrachten naar Groot-Brittannië meer aan

DB Schenker is de logistieke tak van de de Deutsche Bahn. Beeld AFP

De Brexit is al vergeleken met de millenniumbug, de grote angst aan het einde van de vorige eeuw dat de wereld in vlammen op zou gaan omdat computersystemen de datum 01-01-2000 niet aan zouden kunnen. De conclusie dat de Brexit een vergelijkbare storm in een glas water is gebleken, is echter wat vroeg.

DB Schenker, de logistieke tak van Deutsche Bahn en met bijna 77 duizend werknemers een van de grootste transporteurs ter wereld, schrijft dat bij slechts tien procent van de zendingen die het vervoert naar het Verenigd Koninkrijk klanten alle douanepapieren correct hebben ingevuld.

‘De meeste ontvangers in Groot-Brittannië hebben nog nooit met douaneprocedures te maken gehad en hebben meer informatie nodig over de nieuwe regelgeving’, schrijft DB Schenker in verklaring. Een woordvoerder voegt daaraan toe: ‘het probleem is ook dat wij moeite hebben de ontvangers in Groot-Brittannië te bereiken, om ze te vragen de vereiste formulieren in te vullen.’

Onderschat

Dat bevestigt het geluid dat de afgelopen weken in toenemende mate te horen is van Nederlandse vervoerders, exporterende bedrijven, en overheidsinstituten en logistiek dienstverleners rondom de havens: de Britten zijn te laat begonnen met de voorbereidingen voor de Brexit, hebben het onderschat, en beginnen daar nu de gevolgen van te voelen.

Vertragingen blijven vooralsnog beperkt, mede doordat vrachtvolumes veel lager zijn dan normaal in januari. In december en de laatste weken van november hebben zowel Europese als Britse vervoerders en producenten forse voorraden aangelegd aan beide kanten van de Noordzee, ter voorbereiding op eventuele stremming nadat de vrijhandel op 1 januari zou eindigen. Veel bedrijven, zeker kleinere spelers die minder kennis hebben van internationale handel, hebben besloten de eerste weken even aan te kijken om te zien hoe het anderen vergaat.

De eerste helft van januari was het vervoer van en naar Groot-Brittannië via de Rotterdamse haven zo’n 30 tot 40 procent minder dan normaal in deze maand, volgens ingewijden. En dan is januari ook nog eens een van de rustigste maanden van het jaar. De export naar Groot-Brittannië profiteert verder van het feit dat een aantal controles, waaronder controles die gaan over de gezondheid van groenten, fruit, bloemen en planten, in de eerste helft van 2021 gefaseerd worden ingevoerd.

Controles op dierlijke producten, zoals vlees, zijn wel al van kracht. Daarbij gaat aan beide kanten het een en ander mis, zegt exportbranchevereniging Evofenedex, omdat daarvoor de meeste nieuwe regels gelden.

Beperkt

De problemen veroorzaken vooralsnog geen grote vertragingen of verkeerscongestie rondom de Rotterdamse Haven. Zo’n 40 procent van de vrachtwagens die zich dagelijks melden voor de overtocht naar Groot-Brittannië heeft iets niet op orde, zegt exportbranchevereniging Evofenedex, maar over het algemeen zijn dat kleine problemen die ter plekke op te lossen zijn. Ongeveer 1 op te 10 vrachtwagens moet uitwijken naar daartoe ingerichte parkeerplaatsen. Rijkswaterstaat heeft noodplannen opgesteld voor het vijfvoudige daarvan.

‘Afgaand op de eerste weken van januari, verwachten wij daarom ook bij normale vrachtvolumes eventuele problemen aan te kunnen’, zegt een woordvoerder.

Aan de andere kant van de Noordzee is men er minder zeker van. De Britse Financial Times schreef vrijdag dat de Britse overheid vreest dat er lege schappen in de supermarkten ontstaan. Londen overweegt dagelijks tot driehonderd vrachtwagens via een versnelde procedure langs de rij bij Dover leeg naar de EU te sturen om voedsel op te halen. De norm is dat vrachtwagens heen en weer een lading vervoeren, omdat een lege vrachtwagen veel geld kost.