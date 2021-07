Lockdowns waren dieptepunt voor sportscholen als Basic-Fit, maar sinds heropening stijgt het aantal leden weer

De loop zit er weer in bij Basic-Fit. Beeld ANP

Basic-Fit heeft hierdoor financieel in zwaar weer gezeten. In het eerste halfjaar van 2021 behaalde Basic-Fit een omzet van 53 miljoen euro. In dezelfde periode in 2020 was dit 182,5 miljoen euro. In het eerste halfjaar van 2021 heeft het bedrijf 126 miljoen euro verlies geleden. Het aantal abonnees is ondanks de recente inhaalslag nog steeds lager dan in pre-coronajaar 2019: toen waren er 2,2 miljoen Basic-Fitabonnees, nu 2 miljoen.

Impact op volksgezondheid

De lockdowns waren een drama voor alle sportscholen. ‘Gemiddeld zegde 30 procent van de leden in coronatijd hun abonnement op’, vertelt Ronald Wouters, algemeen directeur van branchevereniging NL Actief. ‘Bij sommige sportscholen was dit zelfs 60 procent.’ Hij maakt zich zorgen over de impact die dit heeft op de volksgezondheid. ‘Mensen zijn minder calorieën gaan verbranden, maar bleven hetzelfde eten. Daardoor zijn mensen gemiddeld 5 kilo aangekomen in coronatijd, dat is behoorlijk wat.’

Wouters vindt het daarom belangrijk dat sportscholen tijdens een eventuele vierde coronagolf openblijven. ‘Tijdens de coronacrisis is gebleken dat mensen met een ongezonde levensstijl veel vatbaarder zijn voor het virus’, beargumenteert hij. ‘Sporten verhoogt juist de weerstand.’

Basic-Fit wil in 2021 weer nieuwe sportscholen gaan openen, na een tijdelijke uitbreidingsstop in 2020. De keten heeft nu 973 sportscholen in Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Luxemburg: eind 2022 moeten dit er 1250 zijn.