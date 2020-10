Lockdown funest voor economie? Soms is niks doen erger, menen steeds meer economen

Muzikanten Farid Sheek en Maya Fridman treden op in een lege zaal van De Doelen theater. Beeld ANP

Wat is erger: ondanks het groeiende aantal infecties wachten met ingrijpen? Of een snelle, harde lockdown? Tot voor kort gold dat laatste als funest voor de economie. Maar steeds meer economen beginnen te aarzelen. Vaststaat dat het stilleggen van het sociaaleconomische verkeer bedrijven schaadt en de werkloosheid vergroot. Maar nietsdoen terwijl het virus om zich heen grijpt, blijkt óók ten koste te gaan van de economische activiteit.

‘Er is geen afruil tussen economie en gezondheid. Ook zonder maatregelen zal de economie hard geraakt worden’, stelt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank. Hij spreekt dinsdagochtend tijdens een persconferentie van een ‘historisch diepe crisis’. De tweede coronagolf verergert die, lockdown of geen lockdown. ‘Dat komt vooral doordat consumenten en producenten terughoudender worden. Het beste voor de economie zijn maatregelen die het virus zo snel mogelijk onder controle brengen. Dit kan niet pijnloos.’

Binnenblijven

Anders gezegd: harde maatregelen, zoals de regering die dinsdagavond zal aankondigen, brengen cafés, restaurants, winkels en evenementen in acute problemen. Maar ook zonder drastisch ingrijpen leidt de angst voor het virus ertoe dat de klant de hand op de knip houdt. Consumenten blijven uit angst binnen. Of omdat ze zelf ziek zijn. Zo blijkt uit een Amerikaanse studie dat de mobiliteit van mensen – een aanwijzing voor economische activiteit – tijdens de pandemie óók in staten zonder lockdown fors is afgenomen.

Hetzelfde effect is zichtbaar in Nederland. Tijdens de eerste golf werd de economie in gemeenten met een hoge besmettingsgraad bijvoorbeeld harder getroffen dan in plaatsen met weinig coronagevallen. Zelfs al waren de lockdownmaatregelen overal hetzelfde. ‘Niet alleen lockdownmaatregelen schaden de economie, ook het gedrag van mensen ten opzichte van het virus’, concluderen economen van ABN Amro in een recent onderzoek. ‘Doordat mensen binnenblijven, besteden ze minder fysiek in de sectoren die wel (gedeeltelijk) open waren.’

Zuid-Europa versus Zweden

Hoe zit het dan met Zuid-Europa? Zijn economieën als Italië en Spanje, die eerder dit jaar nagenoeg op slot gingen, niet veel harder gekrompen dan ‘soepeler’ landen als Zweden en Nederland? Dat klopt, beaamt ook DNB-president Knot. ‘Maar mogelijk zijn structurele economische factoren hierbij veel belangrijker dan de precieze keuze rond een lockdown. Misschien heeft Nederland het relatief goed gedaan, omdat zaken als internetgebruik hier veel hoger liggen. Zuid-Europese landen zijn daarentegen afhankelijk van toerisme. In die sector vielen de zwaarste klappen.’

Knot benadrukt net als andere deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Maar of harde coronamaatregelen werkelijk in alle gevallen het slechtst denkbare medicijn zijn voor de economie? Niet als het alternatief een lange periode is van onzekerheid als gevolg van oplopende besmettingen. Dat suggereert ook nieuw onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds. ‘Lockdowns brengen korte termijn kosten met zich mee’, geven de economen toe. ‘Maar ze kunnen leiden tot sneller herstel als ze het aantal infecties verlagen en daarmee de mate van vrijwillige social distancing.’