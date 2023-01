Ligt een comeback van de baksteenwinkel op de loer?

Nadat V&D op 31 december 2015 failliet ging, werd door de retailgoeroes voorspeld dat Hema en Blokker hetzelfde lot stond te wachten. Gezien de onstuitbare opmars van de webwinkels was de winkel van baksteen, nu fysieke winkel genoemd, ten dode opgeschreven.

De Britse eigenaar wilde daarom zo snel mogelijk van de Hema af. Er werd nog enige tijd mee gesold – Marcel Boekhoorn had het een tijdje en Ahold lonkte ernaar – voordat het samsam in handen kwam van Parcom en de familie Van Eerd, de eigenaren van Jumbo. Ook Ab en Els Blokker zagen de bui hangen en verkochten het familiebedrijf na ruim honderdtwintig jaar aan Michiel Witteveen, die het onderbracht in Mirage Retail, waarin ook BCC en Intertoys zaten.

Maar Hema en Blokker bestaan zeven jaar na het bankroet van V&D nog. Veel inzicht in de resultaten is er niet, maar de coronacrisis is overleefd, mede dankzij de steunregelingen. En er zijn ook weinig andere grote ketens omgevallen. De gevreesde kaalslag van winkelstraten is niet zo erg als eerder gevreesd. Veel van de gaten in de winkelstraten hebben eerder te maken met de sluiting van dienstverleners, zoals banken, reisbureaus en makelaars. Dat online de baksteenwinkels volledig zal vernietigen, ligt niet meer voor de hand. Nederland is de Verenigde Staten niet. In Nederland zijn de winkels relatief nog altijd dichtbij. Nederlanders kunnen er naartoe fietsen en houden daar graag een praatje met de buurman of vrouw.

Het succes van de online ketens hing deels samen met het feit dat het versturen en retour zenden van pakketjes gratis was. Maar dat verdienmodel is niet vol te houden. Uit een inventarisatie van prijsadviesbureau Simon-Kucher, op verzoek van Het Financieele Dagblad, bleek begin deze week dat veel webwinkels daarmee al zijn gestopt. De hogere transportkosten en het gebrek aan personeel maken deze gratis post onbetaalbaar. Daarnaast wordt er procentueel steeds meer teruggestuurd en veel spullen moeten worden vernietigd, omdat teruggestuurd ondergoed niet opnieuw kan worden ingepakt en verkocht.

Online kledingreus Zalando heeft al verzendkosten ingevoerd voor kleine bestellingen, bouwmarkt Hornbach rekent een toeslag vanwege de hoge brandstofkosten en computerwinkel Alternate voerde een tarief in van 5,95 euro voor retourzendingen. Ook de fastfashionbedrijven Zara en Boohoo zijn op diverse markten in Europa geld gaan rekenen voor het fterugsturen van kleding. Bol.com werd vorig jaar door moeder Ahold op een beursgang voorbereid, Toen dat niet lukte werden driehonderd banen geschrapt.

Het is een teken aan de wand. Webwinkels zijn geen goudmijn. De concurrentie is fel, omdat er geen drempels zijn om er een te openen, zoals bij een baksteenwinkel waarvoor een pand moet worden gehuurd en vergunning aangevraagd. Daarnaast krijgen mensen steeds meer hekel aan de busjes en vrachtwagens van Picnic, Coolblue en Bol.com die door de woonwijken snellen. Webwinkels tarten de duurzaamheidstrend, ook vanwege de verpakkingen. En zelfs bij jongeren is een afkeer te merken. Flitsbezorgers leggen al het loodje.

Nu de V&D nog terug in het straatbeeld.