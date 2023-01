Lightyear deels failliet: ruim 600 werknemers verliezen hun baan

Het Lightyear 0-model werd gefabriceerd in het Finse Uusikaupunki. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Deze week vroeg Lightyear onverwacht uitstel van betaling aan voor dochteronderneming Atlas Technologies, waar de revolutionaire maar peperdure zonneauto Lightyear 0 onder valt en ook het merendeel van de personeelsleden.

De Lightyear 0 gold tot maandag als schoolvoorbeeld van Nederlands techvernuft en ondernemersgeest, ontwikkeld door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, die eerder succesvol raceten met zonnewagens en het nu voor elkaar hadden gebokst hun zonne-auto (250 duizend euro, exclusief btw) in productie te nemen. Er zouden er 945 gemaakt worden, 145 klanten hadden een bestelling geplaatst.

Geen van de 145 klanten die een bestelling hebben geplaatst, heeft zijn auto ontvangen. Een van hen die het volledige aankoopbedrag heeft voldaan, zegt het jammer te vinden dat de auto niet is uitgeleverd. ‘Maar ik vind het vooral jammer voor het bedrijf en de werknemers’, aldus de koper, die op basis van anonimiteit spreekt. ‘Ik had er natuurlijk dolgraag in rondgereden, maar als je meer dan honderdduizend euro overmaakt aan een stel studenten dat zegt een auto te gaan bouwen, weet je dat de kans groot is dat die auto er misschien niet komt.’

Productie te duur

De fabricage van de auto, die twee maanden geleden in productie ging bij een fabriek in Finland, bleek te duur. Volgens betrokkenen maakte het bedrijf ondanks de hoge prijs op elk afgeleverd exemplaar verlies en werd er maandelijks 10 miljoen euro uitgegeven. Het bedrijf had ongeveer 200 miljoen euro aan investeringen binnen gehaald.

Lightyear zegt de stap ‘te betreuren voor alle werknemers, klanten, investeerders en toeleveranciers. We hopen op hun begrip en steun.’ De leiding belooft nauw samen te werken met de bewindvoerder die door de rechtbank is aangesteld. Eerder deze week sprak het bedrijf de hoop uit dat de minder kostbare ‘opvolger’ van de Lightyear 0 wel in productie genomen kan worden. Dat zou ergens in 2025 moeten gebeuren.

Deze auto, de Lightyear 2, moet met ongeveer 40 duizend euro flink goedkoper worden dan het vlaggenschip en zou in grote aantallen geproduceerd moeten worden. Nog maar enkele weken geleden presenteerde het bedrijf de auto tijdens de technologiebeurs CES in Las Vegas.

Curator: goede hoop

De nu aangestelde curator Reinoud van Oeijen kan nog geen uitspraken doen over de overlevingskans van het bedrijf. In het Eindhovens Dagblad zegt hij ‘goede hoop’ te hebben dat nieuwe partijen zich zullen melden. ‘Maar het zal wel gefinancierd moeten worden.’

De afgelopen dagen waren de ogen gericht op VDL, eigenaar van autofabriek VDL Nedcar in Born. Dit bedrijf produceert nu nog BMW’s, maar is naarstig op zoek naar nieuwe opdrachtgevers, nu de Duitse autobouwer heeft laten weten dat het de productie in Limburg staakt. Een woordvoerder van VDL liet eerder deze week echter weten dat er geen gesprekken worden gevoerd.