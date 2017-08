Liever lui dan moe? Of juist efficiënt? In Europa werken Nederlanders het minst

Alleen Spanjaarden, Kroaten, Grieken en Italianen maken minder uren, maar dit komt doordat de werkloosheid in die landen veel hoger is dan hier. De inwoners van die landen die wel een baan hebben, werken gemiddeld veel meer uren dan de gemiddelde Nederlander met betaald werk.



Van de 12,8 miljoen Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar had in 2016 gemiddeld 65,8 procent een baan, blijkt uit dinsdag gepubliceerde CBS-cijfers. Dat zijn grofweg zeven op de tien mannen en zes op de tien vrouwen. Daarmee scoort Nederland hoog in Europa: alleen in Zweden, Duitsland en Estland is de arbeidsparticipatie hoger. Nederlandse mannen staan wat dat betreft zelfs op nummer 1 in Europa, Nederlandse vrouwen zijn iets gemiddelder.