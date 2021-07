Levi’s juicht: de skinny jeans zijn bijna weg, wijd is nu de mode

De wijde broek is helemaal terug. Beeld Getty Images

Omdat de een z’n dood de ander z’n brood is, kon jeansproducent Levi’s met tromgeroffel bekend maken dat zijn verkoopcijfers het afgelopen kwartaal met maar liefst 156 procent zijn gestegen. Dankzij de verkoop van wijde broeken.

Wat de pandemie daarmee te maken heeft? Nou, alles: veel thuiswerkers die in joggingpak of pyjamabroek achter de laptop zaten, ontdekten het comfort van wijdere kleding. Nu het erop lijkt dat het einde van de pandemie in zicht is en mensen zin krijgen in nieuwe kleding, blijken ze het gesmaakte comfort niet meer op te willen geven.

Wijd is terug

Gevolg: wijdere spijkerbroeken en retro mom jeans verkopen als warme broodjes. Vooral jonge meiden verruilen hun loeistrakke skinny’s en masse voor hogetaillebroeken met wijde pijpen, een trend die werd ingezet op TikTok en Instagram.

Bijkomend voordeel voor kledingverkopers: als de vorm van de broek verandert, verandert die van de tops ook, liet Richard Hayne, CEO van Urban Outfitters, weten aan zakenwebsite Quartz. Werden er bij strakke jeans vaak wijde shirts gedragen, boven de wijdere broeken kiezen modebewuste kopers liever strakke truitjes voor een minder hobbezakkerig silhouet.

Dat de strakke spijkerbroek aan het einde van zijn houdbaarheidsdatum was, daar waren stylisten en mode-ontwerpers het overigens al lang en breed over eens. Op de catwalks en in de modebladen werden de laatste jaren steeds meer wijde broeken gesignaleerd, voor zowel mannen als vrouwen. Er was behalve een paar hippe voorlopers en wat modepers alleen niemand die zijn of haar skinny definitief wilde afdanken. Minister Hugo de Jonge, die zich vaak laat kieken in gebleekte, strakgespannen denim, voorop.

Spijkercyclus

Maar nu lijkt het congé van de skinny dan toch nakende, en is de tijd van een nieuwe spijkercyclus aangebroken. Een kringloop waar winkeliers jaren mee vooruit kunnen, volgens de analisten van Morgan Stanley. Zij schrijven: ‘We zitten in het vroege stadium van een nieuwe denim cycle die de omzet- en winstgroei voor de komende 5 jaar (minstens) kan stimuleren.’

Worden er dan alleen nog maar wijde spijkerbroeken gekocht? Dat ook weer niet. Dat er na een dip in de zomer van 2020 het afgelopen kwartaal zo veel meer spijkerbroeken verkocht zijn, komt door Levi’s CEO Chip Bergh ook doordat mensen tijdens de lockdowns een andere maat hebben gekregen. De een werd door veel te sporten in de herwonnen vrije tijd een stuk slanker, de ander kwam door het vele thuiszitten juist aan – en zag alle broeken die vroeger los zaten onbedoeld veranderen in skinny’s.