Leaseplan reserveert alvast 5.000 toekomstige zonneauto's van start-up Lightyear

Presentatie van de Lightyear One in 2019 in Katwijk. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Hoewel Lightyears eerste model nog op de markt moet verschijnen (dat gebeurt volgend jaar), staat de opvolger al gepland voor 2024 of 2025. De tweede auto van Lightyear borduurt voort op de technologische vaandeldrager Lightyear One en gaat volgens het bedrijf rond de 30.000 euro kosten.

Leaseplan is actief in 29 landen en heeft een vloot van een kleine twee miljoen auto’s. Met de personenwagens van Lightyear wil het bedrijf zijn duurzame kant versterken.

Het Helmondse Lightyear maakte afgelopen zomer bekend dat het de One in Finland gaat produceren, bij autoproducent Valmet Automotive. De productie moet in januari beginnen. Dankzij het gebruik van zonnepanelen en energiezuinige motoren moet de One in de praktijk een actieradius krijgen van 600 tot 800 kilometer.

VDL Nedcar

Of het tweede model van Lightyear ook in Finland geproduceerd wordt, is nog niet duidelijk. Aanvankelijk was er teleurstelling dat Lightyear het eveneens Nederlandse VDL Nedcar had gepasseerd. Na 2023 eindigt het contract met BMW, waarvoor VDL Nedcar de X1 en Mini’s bouwt. Het bedrijf is daarom op zoek naar nieuwe klanten.

Mogelijk komt VDL Nedcar wel in aanmerking voor de bouw van het tweede model van LightYear, omdat deze in grotere aantallen geproduceerd moet gaan worden. VDL Nedcar is hierin meer gespecialiseerd dan in lage oplagen.