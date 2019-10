Laura van Geest gaat de financiële sector door de woeste golven van Brexit loodsen

Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau. Beeld ANP

Bij de AFM volgt de 57-jarige Van Geest bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven op. Die koos eerder dit jaar voor een carrière voor de klas. Van Geest start op 1 februari 2020 en gaat minder verdienen dan haar voorganger. Net als bij het CPB valt haar salaris straks onder de balkenendenorm van een kleine 2 ton bruto.

Bescheiden topambtenaar

De in Den Haag geboren Van Geest studeerde economie en bestuurskunde. ‘Een groot kenner van de Haagse verhoudingen’, kwalificeerde oud-minister Wouter Bos de voormalige topambtenaar. In 2013 kwam zij als eerste vrouw ooit aan het hoofd te staan van het CPB. Terwijl sommige economen klaagden over een gebrek aan wetenschappelijke statuur vertrok Van Geest, wars van publiciteit, naar Oezbekistan voor een wandelvakantie.

Ook politiek heeft Van Geest zich de afgelopen jaren meer op de vlakte gehouden dan haar voorganger Coen Teulings. Die was tijdens de crisis in een felle woordenstrijd verwikkeld met het kabinet over het volgens hem desastreuze bezuinigingsbeleid. Van Geest was minder uitgesproken, maar hekelde bijvoorbeeld wel de Haagse fixatie op koopkrachtplaatjes. Dat ‘wegpoetsen van minnen’, schreef zij in een opiniestuk in deze krant, kost miljarden euro’s, leidt tot meer bureaucratie en heeft het Nederlandse belastingstelsel extreem ingewikkeld gemaakt.

Felle kritiek

Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën, die vrijdag de benoeming van Van Geest bekendmaakte, heeft de AFM ‘iemand van groot statuur nodig’. De afgelopen jaren probeerde de financiële waakhond een punt te zetten achter een roerige periode. Zo zou de AFM sloom en tandeloos hebben geopereerd in het schandaal rond de rentederivaten. Die ingewikkelde financiële producten verkochten de banken vanaf 2005 aan duizenden mkb’ers om zich in te dekken tegen het risico dat de rente op hun leningen zou stijgen. Het omgekeerde gebeurde, en de ondernemers verloren veel geld. Na lang treuzelen is onder auspiciën van de AFM een compensatieregeling opgetuigd, maar nog altijd zijn niet alle schadevergoedingen uitgekeerd.

Rustiger zal het er hoe dan ook niet op worden bij de toezichthouder. Aan Van Geest de taak om de Nederlandse financiële sector door de woeste golven van de Brexit loodsen. Tientallen firma’s uit de Londense City verhuizen vanwege het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie een deel van hun activiteiten naar Nederland. De AFM verwacht zelfs dat 30 tot 40 procent van de Europese kapitaalmarkt naar ons land komt. Dat betekent meer bedrijven, markten en geldstromen om te controleren – en wellicht meer financiële schandalen die Laura van Geest moet zien te verhinderen.

CV Laura van Geest 1962: Geboren in Den Haag 1989: Doctoraal algemene economie, Erasmus Universiteit 1992: Doctoraal bestuurskunde, Erasmus Universiteit 1995: Adviseur Nederland bij het IMF in Washington 2001: Onbetaald verlof, wereldreis 2006: Thesaurier-generaal, ministerie van Financiën 2008: Directeur-generaal Rijksbegroting, ministerie van Financiën 2013: Directeur Centraal Planbureau 2020: Bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten