Landelijk monitor NS-personeel: ‘Met zoveel uitvallers onder machinisten en conducteurs is de rek er wel uit’

Het ProRail Operationeel Controlecentrum Rail (OCCR) in Utrecht. Het centrum is verantwoordelijk voor de veiligheid van het treinverkeer in Nederland. Beeld Erik van 't Woud / ANP

Bij de Nederlandse Spoorwegen is het deze weken alsof er bar winterweer heerst. Nee, er zijn geen bevroren wissels. De sneeuw ligt niet kniehoog op het spoor. Toch rijdt de NS volgens een uitgeklede dienstregeling, zoals die geldt als Nederland kampt met hevige sneeuwval of ernstige vorst.

De reden? Vanwege de coronamaatregelen komt het vervoersbedrijf mensen tekort om de volledige dienstregeling nog te kunnen uitvoeren. Machinisten en conducteurs melden zich ziek omdat ze zich grieperig voelen of positief testen. Of omdat ze in quarantaine moeten omdat een gezinslid met corona is besmet.

‘Op een normale dag, voor de pandemie uitbrak, hadden we gemiddeld vijf tot tien machinisten en evenzoveel conducteurs die uitvielen door ziekte of andere redenen’, zegt Jordy Pendjol. Hij is landelijk monitor personeel bij de NS. In die hoedanigheid moet hij vanuit Utrecht de gaten in de roosters helpen opvullen als de regio’s – NS telt er veertien – dat zelf niet meer kunnen. Dan springen medewerkers uit de ene regio elders bij.

Tot twintig uitvallers is een rooster opstellen nog goed te doen. ‘Maar nu zie ik een dag van tevoren dat er gemiddeld zo’n dertig machinisten en dertig conducteurs niet inzetbaar zijn’, legt Pendjol uit. ‘En dat aantal kan op de dag zelf gemakkelijk verdubbelen, omdat collega’s zich ’s ochtends ziek melden of in quarantaine gaan. Er zit normaal wat rek in de rooster. We hebben enige reserve. Maar met zoveel uitvallers werkt dat niet meer.’

Sms-bommetje

Ook een acute oproep voor invallers via een ‘sms-bommetje’ – een bericht gestuurd aan alle machinisten of alle conducteurs – biedt dan geen soelaas meer. De NS telt zo’n 3.500 machinisten en een kleine 3.000 hc’s (hoofdconducteurs), die elke dag zo’n 6.000 ritten uitvoeren.

Naar verwachting van het RIVM lopen de besmettingen de komende tijd verder op. Om een hogere uitval te kunnen opvangen, kondigde de NS vorige week aan de dienstregeling vanaf 7 februari tijdelijk aan te passen. De vervoerder schrapt stapsgewijs steeds meer ritten, tot op 21 februari nog maar 85 procent van het spoorboekje is overgebleven. Minder treinen, wel een voorspelbare dienstregeling.

De reizigersvereniging Rover vindt de ingreep voorbarig en veel te rigoureus. ‘Dat er door ziekte en quarantaine soms minder treinen rijden is overmacht, maar bij voorbaat met de botte bijl in het treinaanbod hakken is een heel ander verhaal’, aldus directeur Freek Bos in het vakblad SpoorPro. 'Zeker nu de samenleving weer met versoepelingen te maken krijgt en reizigers weer meer op pad gaan.’

De spoorwegen reden sinds 20 december al minder ritten in de avond, de nacht en de spits. Als de dienstregeling verder is ‘afgeschaald’, rijden er straks op trajecten waar nu zes treinen per uur rijden nog maar vier, en waar er vier uur per uur rijden nog maar twee.

‘Wat we eigenlijk gaan doen, is vergelijkbaar met de LUD uitvoeren’, zegt Pendjol. De afkorting staat voor Landelijke Uitgedunde Dienstregeling, een spoorboekje dat van de plank wordt gehaald als de wissels bevriezen.

Dat gebeurt wel vaker. In 2013 en 2015 werd er in de zomer ‘ge-LUD’ omdat er een extreme hitte werd voorspeld. Tussen maart en juni van 2020 ging het spoorboekje op de schop vanwege corona. Niet zozeer vanwege een gebrek aan personeel als wel aan passagiers die thuis gingen werken. Het had geen zin om met vrijwel lege treinen te gaan rijden.

Afgeladen met passagiers

Zomaar treinen uit de dienstregeling schrappen, kan zelfs onder normale omstandigheden niet. Pendjol: ‘Je moet kijken of een volgende trein dan niet afgeladen raakt met passagiers. In een drukke spitstrein kunnen wel 1.200 reizigers zitten. Treinen zitten ook in een bepaalde omloop. De trein die je schrapt werd wel ergens anders verwacht.’

‘Je wilt ook ieder station blijven aandoen, ook de kleinere. Anders staan je passagiers in de kou.’ Een oplossing bij een winterdienstregeling is minder, maar langere treinen inzetten. ‘Maar bij langere treinen heb je extra conducteurs nodig. En die zijn er nu juist niet.’

In het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR) in Utrecht, het landelijke controlecentrum voor het spoor, werkt iedereen deze weken onder hoogspanning. Bezoekers zijn er even niet welkom, ook journalisten niet, al ondergaan ze tien PCR-testen. ‘We willen koste wat kost besmettingen voorkomen.’ Er is een teststraat ingericht bij het OCCR, zodat het personeel zich bij aanvang van de dienst kan laten testen. Hoewel: vorige week even niet. Pendjol: ‘Toen was een van de medewerkers die de testen afneemt zelf ziek.’