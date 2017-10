Landbouwterreur Gelderland: 'daders weten precies hoe ze maximale schade moeten aanrichten'

Jagers

Wie dat zijn? Reijnders heeft geen idee. Geen kwajongens in elk geval. De Gelderlander suggereerde - nee: meldde als feit - dat het om jagers gaat. Bóze jagers, die met hun vernielingen uiting zouden willen geven aan hun woede over het feit zij hun jachtrecht in sommige delen van het Land van Maas en Waal zijn kwijtgeraakt. Ter bevestiging van deze hypothese voert De Gelderlander niet nader geïdentificeerde 'boeren en jagers' aan. Maar de boeren die door het vandalisme zijn getroffen, zijn niet zo stellig. Al was het maar omdat het nieuwe jachtregime is opgesteld in samenspraak met de jagers in het gebied. Verder is het bij noch boer Reijnders, noch boer Van Wijk bekend dat er onder jagers veel onvrede leeft over de nieuwe verdeling van jachtgebieden. 'Met de jagers in de buurt heb ik helemaal geen problemen', zegt de een. 'Bij mijn weten heb ik geen vijanden', zegt de ander. Ook de politie tast nog in het duister over eventuele motieven.