Landbouw kan best zonder insecticiden als fipronil, schrijven ecologen en biologen

Echt zorgen over de gifeieren hoeven we ons niet te maken, volgens deze hoogleraren

De onrust over het insecticide fipronil in kippeneieren is overdreven. Zelfs als de besmette eieren al een jaar in omloop zijn, is dit geen groot probleem. Dat vinden drie hoogleraren. (+)



Hoogleraar toxicologie: regels rond besmette eieren 'te streng', 'pluimveehouders zijn de dupe'

'Het is onwetenschappelijk' dat er maximaal 0,005 milligram fipronil per kilogram in de besmette eieren mag zitten. Dat zegt Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie. (+)



Volgens biologisch boer Jan Overesch is ons landbouwsysteem verrot

Het hele landbouwsysteem is gericht op 'meer, groter, goedkoper'. Het roer moet drastisch om. (+)



Topman van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over eiercrisis

De eiercrisis slokte meteen alle tijd op van de nieuwe baas van de NVWA. 'Met de wijsheid van nu hadden we anders geadviseerd' (+)