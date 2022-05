Lagarde zegt nu ook: in juli waarschijnlijk renteverhoging ECB

Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank Beeld Getty

De torenhoge inflatie in de eurozone – 7,5 procent in april – noopt beleidsmakers om in te grijpen. Na heel wat signalen van andere ECB-bestuurders, zijn de voornemens voor het eerst ook expliciet uitgesproken door Christine Lagarde.

De Francaise kondigde aan dat het de rente, die nu -0,5 procent is, mogelijk in juli zal verhogen. Ze gaf direct aan dat er dit jaar meerdere renteverhogingen zullen volgen. Na de tweede verhoging zal de rente in september voor het eerst in lange tijd weer positief zijn, schreef Lagarde in een blogpost. Ook zal de ECB ‘heel vroeg’ in het derde kwartaal een einde maken aan het schuldopkoopprogramma. De beleidsrente geldt als een belangrijk instrument voor monetair beleid.

Begin maart had de centrale bank al het einde van het opkoopprogramma aangekondigd. Ook in april liet de ECB doorschemeren dat de rente in juli zou kunnen worden verhoogd. Deze communicatie past bij het forward guidance-principe. Dat komt erop neerkomt dat de ECB graag voorspelbaar wil zijn.

Toekomstig beleid

Door vaak maanden op voorhand te hinten op toekomstig beleid, probeert ECB onrust op de financiële markten te voorkomen. Het nadeel daarvan is dat het weinig ruimte toelaat om kort op de bal spelen wanneer omstandigheden daarom vragen. In andere landen met hoge inflatiecijfers, zoals de Verenigde Staten en Engeland, hebben centrale bankiers al in een eerder stadium grotere stappen gezet.

Het daadwerkelijke besluit over de renteverhoging wordt op 21 juli genomen, in een vergadering met alle centrale bankiers van de eurozone. Het wordt waarschijnlijk een verhoging van 0,25 procentpunt. Dat zou de eerste renteverhoging zijn in tien jaar.