Lada heeft productie weer opgestart met ‘sanctieversie’ van de Granta

De Lada Granta Classic '22.

Hij heeft verwarmbare en inklapbare buitenspiegels. Stuurbekrachtigng. Elektrisch bedienbare ruiten. Maar geen airbags. Geen antiblokkeersysteem. Geen gordelspanners. Geen airco. De motor is gedegradeerd van euronorm 5 (toch al achterhaald) naar euro 2, de milieunorm van 25 jaar geleden. Wielen van 15 inch zijn de enige optie; standaard staat hij op 14 inch stalen velgen.

Welkom bij de Lada Granta. Het Russische automerk heeft de productie van zijn fabriek weer opgestart en presenteerde vorige week de ‘basisversie’ van zijn Granta. Daar ontbreekt dus veel aan, vooral door de westerse sancties die sinds de Russische inval in Oekraïne zijn opgelegd. En door het terugtrekken van Renault, dat tot voor kort een belang had in Lada’s moederbedrijf AutoVaz.

Dat Lada weer auto’s produceert, laat zien dat de Russische economie ondanks de sancties weliswaar draait, maar op het minimale niveau. Want het ontbreekt aan allerlei noodzakelijke onderdelen die de Russen tot voor kort importeerden en niet zomaar zelf kunnen produceren. Dus ontbeert de Granta (die volgens Autoweek ‘een stukje frisser oogt dan de vorige basisuitvoering’) allerlei basisvoorzieningen waar automobilisten al decennia aan gewend zijn. Zoals ABS, een veiligheidssysteem uit de jaren zeventig.

De Russische bevolking hoeft het volgens Lada niet heel lang met deze spartaanse versie te doen, binnenkort verschijnen ook weer luxere uitvoeringen, belooft de autofabrikant, overigens zonder een datum te noemen.