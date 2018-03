Laatste kans: 'Voor 2021 is 90 procent van kleine plastic flesjes gerecycled, anders alsnog statiegeld'

900 miljoen flesjes

Het debat over een statiegeld, 10 tot 15 cent op plastic frisdrank- en waterflessen tot één liter, sleept zich al jaren voort. De meeste wegwerpflesjes worden gemaakt van PET (polyethyleentereftalaat), dat zich in principe goed laat hergebruiken. De hoop was dat de consument de flesjes, net als ander plastic afval, in speciale recyclingbakken zou stoppen. Of in elk geval in de vuilnisbakken op straat, zodat het plastic kan worden gescheiden.



Jaarlijks belanden evenwel tussen de 50 en 100 miljoen flesjes op straat of in de berm, als zwerfafval. Als ze niet worden opgeruimd, wat geld kost, dan verdwijnen de PET-flesjes in de bodem en kan het vijfhonderd jaar duren voordat ze zijn afgebroken. In zeewater duurt het tot twintig jaar voor de kunststof is opgelost.