Laat DSM nu Nederland lelijk in de steek?

De vlag ging nog in top, nadat DSM in mei vorig jaar aankondigde samen te gaan met het Zwitserse Firmenich.

‘Een kroonjuweel’, noemde Dimitri De Vreeze, een van de twee ceo’s, de verovering. Want hoewel formeel gesproken werd van een fusie, zou het een overname zijn waarbij de DSM-aandeelhouders 65 procent van de stukken en ook de zeggenschap kregen. De Vreeze overtuigde iedereen van het nut van een samengaan van de voedingsingrediëntenproducent in Nederland met de geur- en smaakstoffenfabrikant uit Zwitserland. Die kon tenminste smaak geven aan het door DSM ontwikkelde sportdrankje PeptoProSports, waarmee Olympische atleten razendsnel zouden kunnen herstellen van een topprestatie. Tot nu toe was het drankje een commerciële flop omdat het zo vies was dat iedereen het uitspuugde.

Deze maand gaat DSM eindelijk op in DSM Firmenich en kan het product opnieuw worden gelanceerd. Maar van het aanvankelijke enthousiasme van de fusie is weinig meer over. De ontwikkeling van de beurskoers is veelzeggend. Bij de aankondiging van de fusie steeg die met 8 procent naar 157 euro. Bij de bekendmaking van de laatste jaarcijfers van DSM daalde die naar 112 euro.

En hoewel de aandeelhouders van DSM de meerderheid krijgen in de nieuwe combinatie, ligt de feitelijke macht in Zwitserland. Statutair is bepaald dat geen enkele aandeelhouder meer dan 20 procent van het stemrecht kan krijgen. Maar voor de Zwitserse familie Firmenich is die grens 30 procent. Praktisch maakt de familie met dat stemblok dus de dienst uit. Daarnaast werd een enorme pr-flater gemaakt door 450 topmanagers te laten graaien in een fusiebonuspot van 150 miljoen euro. Daarvan krijgen de Nederlandse managers 97 duizend euro en de Zwitsers 773 duizend euro – zeven keer zoveel. Dat zette meteen al kwaad bloed.

Ook verhuist het hoofdkantoor, inclusief de beide ceo’s, van Limburg naar het Zwitserse Genève. En dat betekent dat de band met Nederland veel losser zal worden. Dat is een gevaar voor de investeringen in de researchcentra van DSM in Geleen en Delft, paradepaardjes van Nederlands innovatiebeleid. Het betekent ook dat Nederland langzamerhand net zo snel hoofdkantoren verliest als Ajax wedstrijden. Eerder vertrokken Unilever en Shell al naar Londen. En ook Boskalis dreigt te vertrekken.

DSM was een van de laatste industriële pareltjes van dit land. Jarenlang was het onder Feike Sijbesma een van de best presterende bedrijven in de AEX. Het was een pionier in maatschappelijk verantwoord ondernemen en toonde continu een vermogen zich aan te passen aan de nieuwe tijd.

DSM werd in in 1902 opgericht voor de exploitatie van de staatsmijnen, maar had al in de jaren dertig een ver vooruitziende blik door zich te richten op de chemie: de ontwikkeling van kunstmeststoffen en de fabricage van grondstoffen voor textielvezels. Rond de eeuwwisseling werd DSM van een bulkchemieconcern een fijnchemieconcern. En daarna concentreerde het zich op ingrediënten voor gezonde en natuurlijke voeding, zoals vitaminen. Doordat de prijzen van die vitaminen nu onder druk staan, staat ook de winst ineens onder druk en is het wonden likken begonnen.

Voordat de fusie een feit is, hangt de vlag al halfstok.