Laagste inkomens betalen relatief gezien de meeste belasting, rijkste 1 procent betaalt het minst

Het maatschappelijke debat over ongelijkheid was aanleiding voor het CPB om dieper in de materie te duiken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit het onderzoek Ongelijkheid en herverdeling, dat het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag presenteert. In het onderzoek wordt voor het eerst niet alleen gekeken naar directe belastingen, zoals de inkomstenbelasting. Ook indirecte belastingen zoals btw en accijnzen zijn meegenomen, naast overheidsuitgaven aan onder meer onderwijs en zorg. De herverdeling tussen arm en rijk vindt vooral plaats door overheidsuitgaven als inkomenstoeslagen en bijstand, zo blijkt, en veel minder via de belasting.

De inkomstenbelasting is progressief; hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting er betaald moet worden. Maar dat effect wordt geheel teniet gedaan door de indirecte belastingen. Lagere inkomens (17.500 euro gemiddeld bruto jaarinkomen) en middelhoge inkomens (55 duizend euro) zijn een groter deel van hun inkomen kwijt aan accijnzen en btw dan de hogere inkomens. Wat ook in het voordeel van hogere inkomens werkt, is dat premies voor sociale zekerheid gemaximeerd zijn. Boven de 52 mille bruto hoeft er geen extra premie meer afgedragen te worden.

Het oplopende maatschappelijke debat over ongelijkheid was twee jaar geleden aanleiding voor het CPB om eens dieper in de materie te duiken, zegt hoofdonderzoeker Arjan Lejour. Uit het vrijdag gepresenteerde onderzoek, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), blijkt dat de rijkste 1 procent van de huishoudens relatief zelfs minder belasting betaalt dan de lage en middeninkomens. Dat komt doordat het inkomen van de allerrijksten vooral bestaat uit inkomsten uit vermogen (onder meer huur en dividend) en bedrijfswinsten. Die worden in Nederland veel minder zwaar belast dan inkomen uit arbeid.

Aan de andere kant van de herverdeling door de overheid profiteren de lagere inkomens meer van de collectieve uitgaven dan de hogere. Daarbij gaat het onder meer om inkomenstoeslagen en bijstand voor huishoudens met lage inkomens. Ook andere overheidsuitgaven, zoals langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning, komen vooral de lagere inkomens ten goede. Door die herverdeling van arm naar rijk loopt het aandeel van de 50 procent laagste inkomens volgens het CPB-onderzoek op van 19 tot 29 procent van het nationale inkomen (wat we met z’n allen verdienen). Het aandeel van de rijkste 10 procent daalt zo van 32 naar 25 procent. De uitgaven aan onderwijs en zorg zijn min of meer gelijk verdeeld over de rijke en minder rijke huishoudens.

Uit eerdere onderzoeken bleek dat de vermogensongelijkheid in Nederland internationaal gezien groot is. De inkomensongelijkheid staat te boek als relatief klein en stabiel. De vraag is of dat beeld nog wel standhoudt met de nieuwe informatie uit het CPB-onderzoek, waarbij voor het eerst breder naar de inkomens is gekeken. ‘Dat is lastig te zeggen’, zegt Lejour. ‘Ook in het buitenland wordt steeds meer informatie gevonden, dus het is moeilijk vergelijkingen te maken.’

De vaststelling van het CPB dat de rijkste 1 procent gemiddeld minder belasting betaalt dan de rest, komt op een pikant moment. De Hoge Raad zette eind vorig jaar een streep door de fictieve vermogensrendementsheffing voor spaarders en beleggers in box 3. Die was onrechtmatig, omdat spaarders het fictieve rendement al jaren niet meer kunnen halen door de extreem lage rente. Voor CDA-staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) dreigt daardoor een miljardengat. Een belangrijk deel van de Kamer vindt dat de compensatie daarvan ook bij de rijkste huishoudens gezocht moet worden.

Het CPB houdt zich buiten die actuele discussie en doet geen beleidsaanbevelingen. ‘Toen we begonnen met dit onderzoek konden we dit natuurlijk niet voorzien’, zegt hoofdonderzoeker Arjan Lejour. ‘Wij leveren als adviseur van het kabinet informatie aan, in dit geval over de inkomensongelijkheid. De vraag hoeveel herverdeling wenselijk en nodig is, moet door de politiek beantwoord worden.’