Laadpalenbouwer ziet omzet nog harder stijgen dan gedacht

Alfen in Almere produceert onder meer transformatorstations, energieopslagsystemen en laadpalen voor elektrische auto's. Beeld Simon Lenskens

Bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal schroefde Alfen de omzetverwachting met zo’n 50 miljoen euro op tot maximaal 420 dit jaar. Binnen vier jaar is de omzet van Alfen daarmee ruim verviervoudigd.

De resultaten over het eerste kwartaal waren ook al bijzonder gunstig met een omzetstijging van 77 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en een winstmarge van bijna 18 procent. Het aandeel van Alfen steeg door de mededeling met zo’n 14 procent in waarde en was daarmee het best presterende bedrijf in de MidKap.

De oorlog in Oekraïne vergroot de urgentie voor de energietransitie, zegt de woordvoerder van Alfen in een toelichting op de gunstige cijfers. ‘Vroeger werd die alleen aangedreven door de noodzaak om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar nu is daar de behoefte om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen bijgekomen.’ Tegelijkertijd is er door alle geopolitieke spanningen ook extra onzekerheid over de toch al haperende toelevering van essentiële onderdelen als chips, batterijen en metalen als koper, staal en aluminium.

Productieproblemen

Tot op heden heeft die situatie bij Alfen nog geen echte productieproblemen opgeleverd. ‘Door covid waren we al zeer alert op die tekorten, dus wordt er elke ochtend met vertegenwoordigers van verschillende afdelingen gekeken naar de voorraden: als er tekorten dreigen, kijken we of we producten zelf kunnen maken of elders kunnen kopen. Ook houden we veel nauwer contact met producenten zodat we eventuele problemen zo snel mogelijk zien aankomen. Maar dat blijft spannend en onzeker.’

Alfen profiteert niet alleen van de florerende laadpaalbusiness, maar ook van de toenemende problemen met overbelasting van het elektriciteitsnetwerk. Daardoor is er groeiende vraag naar mobiele accu’s die worden geplaatst naast wind- en zonneparken. ‘Bij pieken wordt energie daarin opgeslagen en pas aan het net geleverd wanneer er minder energie-aanbod is en de prijzen dus hoger zijn’, legt de woordvoerder uit. ‘Vorig jaar hebben we daarin een omzet geboekt van 17 miljoen euro. En begin dit jaar was er al voor meer dan dat bedrag aan orders getekend.’

Probleem met dergelijke opdrachten is alleen nog wel dat ze meestal langer duren dan gedacht. ‘Ook wij merken dat grote energieprojecten vaak vertraging oplopen omdat het langer duurt om vergunningen te krijgen.’