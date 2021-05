Kwartaalwinst Ahold Delhaize nog hoger dan tijdens hamstergekte

Het grootste deel van de Europese omzet komt van winkelketen Albert Heijn Beeld REUTERS

De totale omzet van Ahold Delhaize in de eerste drie maanden van 2021 was 18,3 miljard euro, wat een operationele winst van 828 miljoen euro opleverde. De multinational stelde daarom de winstverwachting over 2021 als geheel naar boven bij. Waar eerder werd uitgegaan van een winstgroei van 5 tot tien procent, verwacht de multinational nu een winstgroei van 10 tot 15 procent.

Bijna 60 procent van de omzet kwam uit de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize meerdere winkelketens aan met name de oostkust heeft. De rest kwam uit Europa. Ahold Delhaize meldt sinds dit jaar niet meer apart de omzet in Nederland, waar het eigenaar is van Albert Heijn, Bol.com, Etos en Gall & Gall.

De gróei van de omzet was juist in Europa het grootst: 9,4 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2020, tegenover 3,6 procent groei in de VS. De forse Europese groei is opmerkelijk; het grootste deel van de Europese omzet komt van winkelketen Albert Heijn, en die boekte vorig jaar al recordcijfers als gevolg van de hamsterwoede in de eerste weken van de coronacrisis.

Thuis genieten

Het feit dat de Europese omzet opnieuw fors is gegroeid, is waarschijnlijk deels toe te schrijven aan de maandenlange gedwongen sluiting van niet-essentiële winkels. Daardoor moesten consumenten ook voor bijvoorbeeld batterijen naar supermarkt, of voor cosmetica naar drogisterijketen Etos. Ondertussen bleef de horeca gesloten, en werden buitenlandse vakanties streng afgeraden. Daardoor hielden veel consumenten meer geld over. Dat gaven ze deels uit aan ‘thuis genieten’: luxe eten en drinken uit de supermarkt.

Bovendien trokken consumenten massaal naar webwinkels, eerst uit angst voor drukte in de supermarkt en later noodgedwongen door de sluiting van niet-essentiële winkels. Ook daarop liftte Ahold Delhaize mee, in Nederland onder meer met dochterbedrijf Bol.com. De omzet steeg daar met 77 procent. Online verkopen van Ahold Delhaize als geheel verdubbelden ruimschoots in het eerste kwartaal van 2021.

De multinational gaf in het eerste kwartaal 150 miljoen euro uit aan coronamaatregelen en donaties aan getroffen gemeenschappen.