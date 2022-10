Kunstmestgigant Yara maakt klapper met winst, ondanks terugschroeven productie

Svein Tore Holsether Beeld Yara

De hoge energieprijzen deden het concern, waar Svein Tore Holsether ceo is, besluiten om in veel van zijn Europese fabrieken minder kunstmest te maken. Tegelijkertijd schoten de prijzen voor de meststof omhoog. Daardoor wist het bedrijf zijn winst in het derde kwartaal van dit jaar flink op te hogen.

Het bedrijf is actief in zestig landen, heeft bijna 18 duizend medewerkers. Een van de fabrieken staat in Terneuzen en is een van de grootste gasverbruikers van Nederland, met een consumptie van ongeveer 2 miljard kuub per jaar. Dat staat gelijk aan het gasverbruik van ongeveer een miljoen Nederlandse huishoudens. De productie van bijna 5 miljoen ton kunstmest zorgt volgens Milieudefensie voor de uitstoot van jaarlijks 3,3 megaton CO2, net zoveel als zo’n 174 duizend huishoudens. Om de kunstmestproductie op peil te houden werkt Yara wel aan zuinigere fabricagemethoden. Het bedrijf waarschuwde eerder dit jaar voor een tekort aan kunstmest en problemen met de voedselproductie.

Yara wil de winst onder meer gebruiken voor een extra dividenduitkering aan aandeelhouders. Ook overweegt het eigen aandelen terug te kopen. Het aandeel Yara International verloor sinds het begin van de Oekraïne-oorlog flink aan waarde, maar veert de laatste tijd weer op.