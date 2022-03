Kunstmestfabrikant Yara is vermogen kwijt aan gas, gewone mest van Ferm-O-Feed gewild

Verliezer: Svein Tore Holsether, bestuursvoorzitter Yara

Svein Tore Holsether Beeld Yara

Als baas van een van de grootste grootverbruikers van aardgas moest Svein Tore Holsether deze week de broekriem danig aanhalen. De ceo van de Noorse kunstmestfabrikant Yara besloot de Europese productie van ammonia en urea, de belangrijkste basis-ingrediënten, met 45 procent te beperken. Een fabriek in Italië en Frankrijk draaien nu op minder dan halve kracht.

De fabriek in het Zeeuwse Sluiskil heeft geen maatregelen genomen. Wel lag één van de drie ammoniakfabrieken al stil wegens regulier onderhoud. De kunstmestproductie neemt in Nederland ongeveer 7 procent van het totale aardgasverbruik voor haar rekening – minder dan de tuinbouw, maar meer dan raffinaderijen.

De kunstmestproductie van Yara wisselt van dag tot dag en daarom koopt het bedrijf aardgas tegen dagprijzen. Dat is nu niet zo handig: de spotprijs piekte deze week even boven 200 euro per megawattuur, terwijl dat een jaar geleden 20 euro was.

Behalve aardgas heeft Yara ook last van de aanvoer van potas (een kaliumachtig zout gewonnen uit kleiafzettingen), een andere belangrijke grondstof. Aan de andere kant hoeft Yara ook minder kunstmest te leveren, omdat Oekraïne met zijn graan een grote afnemer is. Het bedrijf werd ook direct geraakt door de oorlog, toen een raket het kantoor in Kyiv trof.

Holsether waarschuwde deze week bij de BBC dat de voedselvoorziening in gevaar komt, omdat de lente aanbreekt in het noordelijk halfrond en er dan veel kunstmest nodig is. ‘De halve wereld krijgt haar eten dankzij kunstmest. Als je dat weghaalt daalt de opbrengst met 50 procent.’

Winnaar: Rob den Ouden, baas Ferm-O-Feed

Rob den Ouden Beeld Ferm O feed

Er is, zoals het woord ‘kunstmest’ al verraadt, een alternatief: gewone mest. ‘Organisch’, heet het dan, al zou het natuurlijke spul geen bijvoeglijk naamwoord nodig moeten hebben. Al jaren proberen producenten dit spul aan de man te brengen. Dat lukt al best aardig bij biologisch ingestelde boeren en nu kunstmest schaars en duur wordt, kloppen ook anderen geschrokken aan de deur.

Ja, zegt Joost van den Hoven van Ferm-O-Feed, de vraag is de laatste weken sterk gestegen. Dit in Schijndel gevestigde bedrijf, dochter van Den Ouden Groep en geleid door Rob den Ouden, dat af en toe in het nieuws is wegens stankoverlast, is een belangrijke Nederlandse producent van dierlijke en plantaardige mest, die in de vorm van korrels wordt verkocht (en voor 95 procent wordt geëxporteerd). Voor het drogen van de mest is ook energie nodig, maar lang niet zo veel als voor de productie van kunstmest.

Volgens Van den Hoven is de stap naar gewone mest voor de meeste boeren groot, vanwege het gemak van kunstmest: de leverancier komt aan het begin van het seizoen de schuur vullen en levert meteen de chemicaliën om de negatieve effecten op de bodem tegen te gaan. ‘Het hele systeem is erop gericht dat je er zo min mogelijk over hoeft na te denken.’

Gewone mest levert weliswaar niet direct resultaat op, maar verrijkt op langere termijn wel de bodem. In principe, zegt Van den Hoven, kan de wereld best zonder kunstmest. ‘Het biologische systeem is een natuurlijke kringloop. Daar komt geen aardgas bij kijken.’