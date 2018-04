Kunstenaars kunnen niet van lucht leven en dat beginnen musea ook te beseffen

Het aantal musea en andere presentatie-instellingen voor beeldende kunst dat kunstenaars betaalt is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van belangenorganisatie Beeldende Kunst Nederland (BKNL) onder 203 kunstenaars en 66 instellingen. Begin vorig jaar kwam BKNL, dat gefaciliteerd wordt door door het Mondriaan Fonds, met een richtlijn voor honoraria bij tentoonstellingen zonder verkoop.



Het Rijk stelde 600 duizend euro 'experimenteergeld' beschikbaar om instellingen die gebruik maken van de richtlijn deels te compenseren. 'In de cultuursector wordt slecht betaald, maar nergens zo slecht als in de beeldende kunst', zegt directeur Birgit Donker van het Mondriaan Fonds, die daarom trots is op de verbeteringen.



Vandaag overleggen Donker en andere afgevaardigden van de culturele sector met de minister van Cultuur en de Tweede Kamer, onder meer over verlenging van het compensatiebudget. Mede door de groeiende bekendheid van de richtlijn begint dat bedrag op te raken. Donker zegt dat 1,6 miljoen euro nodig is om musea tot en met 2020 te stimuleren kunstenaars te betalen.